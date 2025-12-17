Shivaji Maharaj Video: शिवरायांनी अफजल खानाचा वध कसा केला? महाराजांचे भक्त असाल तर फक्त 7 मिनिटे वेळ काढा, थरारक AI व्हिडिओ व्हायरल

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा वध कसा केला, याचे थरारक चित्रण करणारा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयने तयार केलेला व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. हा व्हिडिओ पाहताना प्रेक्षकांना शिवरायांच्या काळातील वातावरण जणू डोळ्यासमोर येते. घनदाट जंगल, मावळ्यांच्या हालचाली आणि संपूर्ण दृश्य एआयच्या माध्यमातून इतके जिवंत वाटते की, इतिहासातील त्या क्षणांची कल्पना सहजतेने येते..ऐतिहासिक घटना10 नोव्हेंबर 1659 रोजी प्रतापगडाच्या पायथ्याशी ही ऐतिहासिक घटना घडली. विजापूरच्या आदिलशाहीचा शक्तिशाली सरदार अफजल खान हजारो सैन्यासह शिवाजी महाराजांचा स्वराज्य विस्तार थांबवण्यासाठी आला होता. दोघांमध्ये भेटीचे आयोजन करण्यात आले. भेटीदरम्यान अफजल खानाने दगा फसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्या क्षणी शिवाजी महाराज सज्ज होते. त्यांनी गुप्तपणे लपवलेल्या वाघनखांचा वापर करून खानाचा कोथळा बाहेर काढला, त्याला ठार मारले. या घटनेनंतर लगेचच प्रतापगडाच्या लढाईत मराठा सैन्याने विजापूरच्या फौजेचा दणदणीत पराभव केला..शिवाजी महाराजांचे वय अवघे 29 वर्षे होतेतेव्हा शिवाजी महाराजांचे वय अवघे 29 वर्षे होते. मूठभर मावळ्यांच्या साथीने त्यांनी अफजल खानासारख्या बलाढ्य शत्रूला परास्त केले. ही घटना केवळ शौर्याची नाही तर बुद्धिमत्तेची आणि धैर्याची उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते. अफजल खानाच्या वधामुळे शिवाजी महाराजांचे कर्तृत्व आणि पराक्रम संपूर्ण देशभरात पसरले. या विजयाने मराठ्यांच्या स्वराज्याच्या आकांक्षा अधिक बळकट झाल्या..मराठा साम्राज्याचा विस्तारस्वराज्य स्थापनेच्या मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाल्याने मराठा साम्राज्याचा विस्तार वेगाने सुरू राहिला. अफजल खानाला दिलेल्या या थेट आव्हानामुळे शिवाजी महाराजांनी आपली शक्ती जगाला दाखवली. या घटनेमुळे निर्माण झालेल्या प्रेरणेमुळे महाराष्ट्रात आजही 10 नोव्हेंबर हा दिवस शिवप्रताप दिन म्हणून उत्साहाने साजरा केला जातो. हा दिवस शिवरायांच्या शौर्याची आणि स्वराज्याच्या संघर्षाची आठवण करून देतो..शिवरायांच्या पराक्रमाची कहाणीएआयच्या या व्हिडिओमुळे नव्या पिढीला शिवरायांच्या पराक्रमाची कहाणी अधिक आकर्षक आणि प्रभावीपणे समजते. केवळ सहा मिनिटांचा हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना शिवरायांच्या काळातील थरार अनुभवता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.