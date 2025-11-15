Trending News

Video: शिवाजी महाराजांनी पुण्यात शाहिस्तेखानावर कसा केला होता सर्जिकल स्ट्राईक? AI LIVE रिपोर्टींग व्हायरल, शिवभक्त असाल तर नक्की पाहा

Shivaji Maharaj attack on Shaista Khan video viral : AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने १६६३ मधील लाल महालातील शिवाजी महाराजांचा शाहिस्तेखानवरील धाडसी हल्ला पुन्हा जिवंत करण्यात आला.
Sandip Kapde
पुण्यातील लाल महालात १६६३ मध्ये घडलेला शिवाजी महाराजांचा धाडसी हल्ला आता AI मदतीने पुन्हा जिवंत झाला आहे. "शिवाजी महाराजांनी पुण्यात शाहिस्तेखानावर कसा केला होता सर्जिकल स्ट्राईक?" असा प्रश्न उपस्थित करणारा हा AI जनरेटेड व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

