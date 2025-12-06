IndiGo : फक्त 2 मिनिटांत कॅन्सल करा तुमचं विमान तिकीट; मिळणार पूर्ण रिफंड, ही एकमेव सोपी ट्रिक बघाच

IndiGo Flight News : इंडिगो एअरलाइन्सच्या सततच्या फ्लाइट डिले आणि कॅन्सल होण्यामुळे हजारो प्रवासी हैराण झाले आहेत. विमान उशिरा निघते, रद्द होते, पर्यायी फ्लाइट मिळत नाही आणि जास्त भाडे देऊनही प्रवाशांना ताटकळत बसावे लागते. अशा परिस्थितीत अनेकांनी आपली ट्रिप रद्द करून तिकीटाचे पैसे परत मागितले आहेत. चांगली बातमी अशी की आता घरबसल्या फक्त २-३ मिनिटांत तुम्ही स्वतः विमान तिकीट रद्द करू शकता आणि पूर्ण किंवा जवळपास पूर्ण परतावा मिळवू शकता..आता तुम्हाला एअरलाइनच्या कस्टमर केअरला फोन करून ताटकळण्याची, लांबच लांब ईमेल लिहिण्याची गरज नाही. इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट, व्हिस्तारा किंवा एअर इंडिया एक्स्प्रेस असो सर्वच एअरलाइन्सनी ऑनलाइन कॅन्सलेशन प्रक्रिया अतिशय सोपी करून टाकली आहे. फक्त ५ सोपे स्टेप्स आणि तुमचे तिकीट झटपट कॅन्सल होऊन रिफंड मिळेल.Redmi 15C 5G मोबाईल लॉन्च! 'या' तारखेपासून विक्री सुरू; 12 हजारात बेस्ट कॅमेरा अन् 6300 mAh मोठी बॅटरी, 50 हजारच्या फोनचे फीचर्स.१. एअरलाइनच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा ॲपवर जा२. तुमचा PNR नंबर किंवा रजिस्टर्ड मोबाइल/ईमेलने लॉगिन करा३. ‘Manage Booking’ किंवा ‘My Trips’ वर क्लिक करा आणि रद्द करायचे तिकीट निवडा४. ‘Cancel Flight’ किंवा ‘Cancel Booking’ पर्याय दिसेल, त्यावर क्लिक करा. येथेच तुम्हाला नेमके किती रुपये परत मिळतील हे लगेच दिसेल५. OTP आला तर टाका आणि ‘Confirm Cancellation’ करा.Clothes Try On : आधी वापारा मग खरेदी करा हे कपडे! काय आहे Google ची नवी सुविधा? ज्याने दूर केलं मिडल क्लास फॅमिलीचं टेन्शन.कॅन्सलेशनची पुष्टी झाल्यावर १०-१५ सेकंदातच तुमच्या मोबाइलवर आणि ईमेलवर कन्फर्मेशन येईल. जर तुमचे तिकीट ‘Zero Cancellation’ किंवा ‘Flexi’ कॅटेगरीत असेल तर पूर्ण पैसे ३-७ दिवसांत तुमच्या बँक खात्यात किंवा कार्डवर परत येतील. अगदी नॉर्मल तिकिट असले तरी रद्दीकरण शुल्क फक्त ३५००-४००० रुपये असते आणि उरलेले पैसे लगेच परत मिळतात..प्रवासी सांगतात, आधी रद्द करायला तासन्तास लागायचे, आता २ मिनिटांत काम होते. इंडिगोने तर कॅन्सलेशन बटन इतके सोपे ठेवले आहे की चुकूनही क्लिक होऊ शकतेसध्या डिसेंबरच्या सुट्ट्यांमध्ये इंडिगोच्या १०% पेक्षा जास्त फ्लाइट्स उशिरा किंवा रद्द होत असल्याने लाखो प्रवाशांनी ही सुविधा वापरली आहे. तर आजच तुमचे तिकीट रद्द करायचे असेल तर वेळ वाया घालवू नका फोन उचला, वेबसाइट उघडा आणि २ मिनिटांत पैसे परत घ्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.