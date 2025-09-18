Shivaji Maharaj soap history

Shivaji Maharaj: साबणाचा शोध कसा लागला, शिवरायांच्या काळात साबण होते का?

Shivaji Maharaj soap history: साबणाचा शोध २३०० वर्षांपूर्वी लागला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही साबण अस्तित्वात होता व तो स्वच्छतेसाठी वापरला जात होता.
साबणाचा इतिहास मानवजातीइतकाच प्राचीन आहे. संशोधनानुसार, साबणाचा शोध किमान २३०० वर्षांपूर्वी लागल्याचे मानले जाते. इ.स.पू. २८०० मध्ये बॅबिलोनियन लोकांनी प्रथमच साबण तयार करायला सुरुवात केली. यामध्ये नैसर्गिक सोडा आणि विविध वनस्पतींचा वापर केला जात असे.

