Hydrogen Cooking Stove India : गॅस किंवा रॉकेलची गरज नाही, चक्क पाण्यावर चालतो 'हा' स्टोव्ह, मात्र किंमत ऐकून बसेल धक्का!

मध्य पूर्वेतील तणावामुळे गॅस पुरवठ्यावर संकटाचे सावट पसरले आहे. देशात एलपीजीचा तुटवडा टाळण्यासाठी सरकारने गॅस बुकिंगच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सध्या देशात घरगुती गॅसचा तुटवडा नसला तरी, जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शांतता चर्चा अयशस्वी झाल्यानंतर ही भीती अधिकच वाढली आहे. आता, एका भारतीय कंपनीने एक असा स्वयंपाकाचा स्टोव्ह विकसित केला आहे, ज्याला केरोसिन किंवा गॅसची गरज नाही. .एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार, या 'मेड इन इंडिया' स्टोव्हचे नाव 'प्लग-अँड-प्ले हायड्रोजन कुकिंग स्टोव्ह' आहे. याची रचना घरगुती आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही वापरासाठी अत्यंत काळजीपूर्वक करण्यात आली आहे. याचे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे, याला गॅस किंवा तेलाची आवश्यकता नसून, तो केवळ पाण्यावर चालतो..हा उल्लेखनीय स्टोव्ह 'ग्रीनवाइझ' नावाच्या कंपनीने विकसित केला आहे. या स्टोव्हचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची कार्यप्रणाली; तो पाण्यावर चालतो. या उपकरणामध्ये एक विशेष 'प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन' इलेक्ट्रोलायझर बसवलेला आहे. हे तंत्रज्ञान विजेचा वापर करून पाण्याच्या रेणूंचे विभाजन करते, ज्यामुळे थेट स्टोव्हच्या आतच हायड्रोजन वायू तयार होतो, जो नंतर बर्नरला इंधन म्हणून वापरला जातो..हा स्टोव्ह एक टेबलटॉप युनिट आहे जो स्वयंपाकघरात सामान्यतः आढळणाऱ्या स्टेनलेस स्टीलच्या स्टोव्हसारखा दिसतो. या स्टोव्हवर सलग सहा तास स्वयंपाक करण्यासाठी फक्त १०० मिलीलीटर डिस्टिल्ड किंवा आरओ-शुद्ध केलेले पाणी लागते. शिवाय, तो चालवण्यासाठी फक्त एक युनिट वीज लागते. याचा अर्थ आता जड सिलिंडर उचलण्याचा त्रास नाही, किंवा वारंवार गॅस भरण्याची चिंताही नाही..तज्ञांच्या मते, हा स्टोव्ह "शून्य उत्सर्जन" या तत्त्वावर चालतो. याचा अर्थ असा की, स्वयंपाकाच्या प्रक्रियेदरम्यान, तो विषारी कार्बन मोनोऑक्साइड वायू उत्सर्जित करत नाही किंवा कोणत्याही प्रकारचा काळा धूर निर्माण करत नाही. स्वयंपाक पूर्ण झाल्यावर, फक्त "पाण्याची वाफ" हाच अवशेष बाहेर पडतो, ज्यामुळे हा स्टोव्ह पूर्णपणे पर्यावरणपूरक आहे..हा स्टोव्ह नियंत्रित आणि सुरक्षित पद्धतीने ज्योत निर्माण करण्यासाठी कॅटॅलिटिक हायड्रोजन बर्नर तंत्रज्ञानाचा वापर करतो. यात दोन बर्नर आहेत जे हाताने पेटवता येतात. हा कोणताही आवाज किंवा कंपन न करता, पूर्णपणे शांतपणे चालते. वायुवीजनाची चिंता न करता, लहान किंवा बंदिस्त स्वयंपाकघरातही याचा सहज वापर करता येतो..किंमत ऐकून बसेल धक्काया स्टोव्हच्या वैशिष्ट्यांपेक्षा याच्या किमतीचीच चर्चा जास्त रंगली आहे. दोन बर्नर असलेल्या मॉडेलची किंमत १,५०,००० रुपये आहे, तर एका बर्नरच्या मॉडेलची किंमत ₹१,०५,००० आहे. याच्या जास्त किमतीमुळे सध्या हे मॉडेल सामान्य घरांपेक्षा मोठ्या व्यावसायिक स्वयंपाकघरांसाठी, सामुदायिक भोजनालयांसाठी, सरकारी प्रकल्पांसाठी आणि औद्योगिक उपहारगृहांसाठी अधिक उपयुक्त मानले जात आहे..जरी या शेगडीची किंमत जास्त असल्यामुळे ती अद्याप प्रत्येक घरातील स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचली नसली, तरीही भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षेच्या दिशेने टाकलेले हे एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक पाऊल आहे. जसजसा या तंत्रज्ञानाचा विस्तार होईल, तसतशी याची किंमत कालांतराने कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.