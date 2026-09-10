Success Story: जिल्हाधिकारी होण्याचं बालपणीचं स्वप्न... अपयश आलं, नोकरी सोडली, पण जिद्द सोडली नाही; ऐश्वर्यम UPSCत देशात १०वी

लहानपणीच मनात रुजलेले जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न, त्यासाठी केलेली सातत्यपूर्ण मेहनत आणि अपयशातून घेतलेला धडा यामुळे ऐश्वर्यम प्रजापती यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले. उत्तर प्रदेशातील लखनऊच्या ऐश्वर्यम यांनी कोणत्याही कोचिंग संस्थेची मदत न घेता ऑल इंडिया स्तरावर १०वा क्रमांक मिळवला. स्व-अभ्यास, ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री, चाचण्या आणि स्वतः आखलेल्या अभ्यासपद्धतीच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले..दूरदर्शनवरील मुलाखतींमधून निर्माण झाले IAS होण्याचे स्वप्नऐश्वर्यम यांना लहानपणापासूनच प्रशासकीय सेवेत जाण्याची इच्छा होती. मोठे झाल्यावर काय बनायचे, असे विचारले की त्यांचे उत्तर जिल्हाधिकारी होण्याचे असायचे. दूरदर्शनवर यूपीएससी परीक्षेत यश मिळवलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती त्या आवर्जून पाहायच्या. या मुलाखतींमुळे त्यांच्या मनात आयएएस अधिकारी होण्याची इच्छा अधिक दृढ झाली.अभ्यासात हुशार असलेल्या ऐश्वर्यम यांनी उत्तराखंडमधील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमधून इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगचे शिक्षण घेतले. मात्र, महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान घडलेल्या एका अनुभवामुळे त्यांच्या करिअरची दिशा अधिक स्पष्ट झाली..मलेथा गावातील सरकारी शाळेचा अनुभव ठरला टर्निंग पॉइंटकॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षात ऐश्वर्यम यांना उत्तराखंडमधील मलेथा गावातील एका सरकारी शाळेला भेट देण्याची संधी मिळाली. तेथील परिस्थिती आणि शाळेसमोरील अडचणी त्यांनी जवळून पाहिल्या. शिक्षकांनी शाळेतील विविध समस्यांची माहिती देत त्यावर तोडगा काढण्यासाठी मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली.या अनुभवातून प्रशासकीय पदाच्या माध्यमातून तळागाळातील प्रश्नांवर मोठ्या प्रमाणावर काम करता येऊ शकते, याची जाणीव ऐश्वर्यम यांना झाली. परिणामी, बालपणीचे जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न पुन्हा त्यांच्या ध्येयाच्या केंद्रस्थानी आले..एक वर्ष नोकरी आणि त्यानंतर UPSCची तयारीइंजिनिअरिंग पूर्ण झाल्यानंतर ऐश्वर्यम यांची लार्सन अँड टुब्रोमध्ये निवड झाली. कोविड-१९ महामारीचा काळ असल्याने कुटुंबाची इच्छा होती की त्यांनी नोकरी करावी. ऐश्वर्यम यांनी नोकरी स्वीकारली; मात्र वडिलांसमोर एक अट ठेवली. एक वर्ष नोकरी केल्यानंतर यूपीएससीच्या तयारीसाठी पूर्णवेळ देण्याची त्यांची इच्छा होती.वडिलांनी याला संमती दिल्यानंतर त्यांनी विशाखापट्टणममध्ये सुमारे एक वर्ष काम केले. नोकरीच्या काळात त्यांना कामाचा अनुभव तसेच आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले. मात्र, यूपीएससीचे ध्येय कायम राहिले. एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी परतल्या..पहिल्या प्रयत्नात पूर्व परीक्षेतच अपयशयूपीएससीची तयारी करण्यासाठी ऐश्वर्यम अलाहाबादला गेल्या. सुरुवातीला परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि योग्य तयारीची पद्धत याबाबत त्यांना फारशी माहिती नव्हती. त्यांनी यूट्यूबवर विविध टॉपर्सच्या अभ्यासाच्या रणनीती पाहिल्या आणि समाजशास्त्र हा वैकल्पिक विषय निवडला.मात्र, मुख्य परीक्षेची तयारी आणि उत्तरलेखनावर त्यांनी इतके लक्ष केंद्रित केले की पूर्व परीक्षेसाठी पुरेसा वेळ देता आला नाही. परिणामी, पहिल्याच प्रयत्नात त्या पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकल्या नाहीत. नोकरी सोडल्यानंतर ज्या परीक्षेत यश मिळवण्याचे ध्येय ठेवले होते, त्याच परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्यावर आलेले अपयश त्यांच्यासाठी मोठा धक्का होता. मात्र, पुढील प्रयत्नासाठी याच अनुभवाचा त्यांनी उपयोग केला..Success Story: वडिलांनंतर आईही गेली, पण अनिमेश हरला नाही; कोचिंगशिवाय UPSCत देशात दुसरा, यशाच्या क्षणी आई-वडील नसल्यामूळे भावूक.आईने अभ्यासासाठी घराजवळ घेतली स्वतंत्र खोलीदुसऱ्या प्रयत्नासाठी ऐश्वर्यम लखनऊला परतल्या. घरी लहान बहीण असल्याने अभ्यासासाठी सतत एकसारखे आणि शांत वातावरण मिळणे कठीण होते. त्यामुळे त्यांच्या आईने घरापासून अवघ्या पाच मिनिटांच्या अंतरावर त्यांच्यासाठी स्वतंत्र खोली भाड्याने घेतली. स्वतंत्र जागा मिळाल्यामुळे ऐश्वर्यम यांना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता आले.दररोज ८ ते १० तास अभ्यासाची नोंददुसऱ्या प्रयत्नात त्यांनी पहिल्या अपयशातील चुका लक्षात घेऊन तयारी अधिक नियोजनबद्ध केली. लॅपटॉपवर स्प्रेडशीट तयार करून दररोजच्या अभ्यासाची नोंद ठेवण्यास त्यांनी सुरुवात केली. साधारण ८ ते १० तास त्या अभ्यास करत आणि आपल्या तयारीचा नियमित आढावा घेत.याशिवाय, परीक्षेत चांगले गुण मिळाल्यानंतर ते लाल पेनाने लिहून भिंतीवर लावण्याची त्यांची सवय होती. रात्री झोपण्यापूर्वी हे गुण पाहिल्याने मेहनतीवर विश्वास वाढत असल्याचे त्या अनुभवत..कोचिंगशिवाय मिळवले मोठे यशयूपीएससीच्या संपूर्ण तयारीदरम्यान ऐश्वर्यम यांनी कोणत्याही कोचिंग संस्थेचा आधार घेतला नाही. स्व-अभ्यास, ऑनलाइन सामग्री, चाचण्या आणि स्वतः तयार केलेल्या अभ्यासाच्या रणनीतीवर त्यांची तयारी आधारित होती. मुलाखतीच्या टप्प्यावर सराव चाचण्यांसाठी त्या पहिल्यांदाच दिल्लीतील एका कोचिंग सेंटरमध्ये गेल्या.निकाल जाहीर होण्यापूर्वी त्या मैत्रिणींशी विनोदाने आपल्याला फक्त दोन अंकी गुण मिळाले तरी पुरेसे आहेत, असे म्हणत असत. मात्र, अखेरीस त्यांच्या मेहनतीला मोठे यश मिळाले आणि त्यांनी अखिल भारतीय स्तरावर १०वा क्रमांक पटकावला..वयाच्या १५व्या वर्षी आई, १७व्या वर्षी वडील गेले... दोनदा बारावीची परीक्षा दिलेल्या पूजाने KBC मध्ये जिंकले १२.५ लाख, अमिताभही अवाक्.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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