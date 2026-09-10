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Success Story: जिल्हाधिकारी होण्याचं बालपणीचं स्वप्न... अपयश आलं, नोकरी सोडली, पण जिद्द सोडली नाही; ऐश्वर्यम UPSCत देशात १०वी

IAS Aishwaryam Prajapati’s Inspiring UPSC Journey : कोचिंगशिवाय UPSCमध्ये देशात १०वा क्रमांक मिळवणाऱ्या ऐश्वर्यम प्रजापतींच्या संघर्षाची आणि जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.
IAS Aishwaryam Prajapati, who secured All India Rank 10 in the UPSC Civil Services Examination without formal coaching

IAS Aishwaryam Prajapati, who secured All India Rank 10 in the UPSC Civil Services Examination without formal coaching

esakal

Sandip Kapde
Updated on

लहानपणीच मनात रुजलेले जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न, त्यासाठी केलेली सातत्यपूर्ण मेहनत आणि अपयशातून घेतलेला धडा यामुळे ऐश्वर्यम प्रजापती यांनी यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेत उल्लेखनीय यश मिळवले. उत्तर प्रदेशातील लखनऊच्या ऐश्वर्यम यांनी कोणत्याही कोचिंग संस्थेची मदत न घेता ऑल इंडिया स्तरावर १०वा क्रमांक मिळवला. स्व-अभ्यास, ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री, चाचण्या आणि स्वतः आखलेल्या अभ्यासपद्धतीच्या जोरावर त्यांनी हे यश संपादन केले.

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