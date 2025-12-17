Trending News

Viral Video: पद, प्रतिष्ठा बाजूला अन् साधेपणाचं सौंदर्य; चुलीवर थालीपीठ करताना दिसली IAS अधिकाऱ्याची पत्नी, लेकीने जिंकली नेटिझन्सची मनं

Thalipeeth Viral Video Story: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये IAS अधिकाऱ्याची पत्नी काश्मिरी आहे तिने महाराष्ट्रीची पारंपरिक डिश थालीपीठ बनवले आहे
Esakal

Monika Shinde
Updated on

Viral Story Highlighting Simplicity in an IAS Officer’s Family: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका काश्मिरी महिलेने महाराष्ट्रीची पारंपरिक डिश थालीपीठ बनवताना सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी तिच्या संस्कृतीप्रेमाचे मनापासून कौतुक केले आहे.

