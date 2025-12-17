Viral Video: पद, प्रतिष्ठा बाजूला अन् साधेपणाचं सौंदर्य; चुलीवर थालीपीठ करताना दिसली IAS अधिकाऱ्याची पत्नी, लेकीने जिंकली नेटिझन्सची मनं

Viral Story Highlighting Simplicity in an IAS Officer’s Family: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये एका काश्मिरी महिलेने महाराष्ट्रीची पारंपरिक डिश थालीपीठ बनवताना सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांनी तिच्या संस्कृतीप्रेमाचे मनापासून कौतुक केले आहे. .भारत हा विविध संस्कृती, भाषा आणि परंपरांचा देश आहे. येथे प्रत्येक राज्याची स्वतःची ओळख आहे. मात्र एखादी व्यक्ती जेव्हा दुसऱ्या राज्याची संस्कृती मनापासून स्वीकारते. तेव्हा ती केवळ त्या ठिकाणीच नव्हे, तर लोकांच्या मनातही आपले घर बनवते. सध्या सोशल मीडियावर असाच एक भावुक करणारा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यमुळे एक काश्मिरी मुलगी महाराष्ट्राच्या पारंपरिक स्वयंपाकात रमलेली दिसते..Surya Grahan 2026: २०२६ मध्ये सूर्यग्रहण कधी लागणार? ते भारतात दिसेल का? जाणून घ्या सविस्तर माहिती .व्हिडिओमध्ये काय खास आहे?या व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये, एक काश्मिरी मुलगी एका IAS अधिकाऱ्याची पत्नी असल्याचे सांगितले जाते, ती चुलीवर महाराष्ट्राची प्रसिद्ध पारंपरिक डिश थालीपीठ बनवताना दिसते. व्हिडिओमध्ये ती पूर्ण आत्मविश्वासाने थालीपीठची रेसिपी सांगते आणि पारंपरिक पद्धतीने ते बनवते. विशेष म्हणजे ती केवळ स्वयंपाक करत नाही, तर महाराष्ट्राची संस्कृतीही मोहट्या प्रेमाने स्वीकारताना दिसते. व्हिडिओमध्ये ती सांगते की कशा प्रकारे ती हळूहळू नव्या परंपरा शिकत आहे आणि आता जी संस्कृती तिचे घर बनली आहे. त्यामध्ये स्वतःला सामावून घेत आहे..इंस्टाग्रामवर व्हिडिओचा बोलबालाहा व्हिडिओ इंस्टाग्राम वरील @hello_chandrikaa या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. पोस्ट होताच या व्हिडिओ हजारो लाईक्स आणि शेअर्स मिळाले आणि तो झपाट्याने व्हायरल झाला. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, संपूर्ण जग पॅनकेक्स म्हणते, पण महाराष्ट्र अभिमानाने थालीपीठ म्हणतो! ही ओळ प्रेक्षकांना विशेष भावली. चुलीवरचा स्वयंपाक, मातीचा सुगंध आणि पारंपरिक पद्धतीने बनवलेले अन्न पाहून अनेकांना आपले बालपण आणि गावाची आठवण झाली..NASA Scientist Salary: NASA मध्ये संशोधन शास्त्रज्ञाला किती पगार मिळतो; जाणून घ्या सुविधा काय आहेत? .युजर्सच्या प्रतिक्रियाव्हिडिओ पाहिल्यानंतर अनेक युजर्सनी कमेंट्समध्ये सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या. काहींनी म्हटले की संस्कृती अशाच पद्धतीने जपली आणि स्वीकारली पाहिजे. तर काहींना तिचे मराठी भाषेवरील प्रभुत्व पाहून आश्चर्य वाटले. अनेकांनी असेही नमूद केले की अशा व्हिडिओमुळे विविधतेत एकता ही संकल्पना अधिक ठळकपणे समोर येते. हा व्हिडिओ केवळ स्वयंपाकाचा नसून, तो विविध संस्कृतींमधील आपुलकी आणि सन्मान दर्शवणारा एक सुंदर देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.