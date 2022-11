IAS Officer ची पोस्ट व्हायरल, "ऑफीसमध्ये कोणीही मित्र नसतो, काम करायचं पगार घ्यायचा अन्..."

सोशल मीडियावर अनेक IAS Officer सक्रिय असतात. त्यांच्या अनेक मजेशीर आणि मन थक्क करणाऱ्या पोस्ट व्हायरल होत असतात. अशातच सध्या एका IAS Officer ची पोस्ट सध्या चर्चेचा विषय ठरलीय.

या पोस्टमध्ये त्यांनी ऑफीसमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सल्ला देणारा कोट शेअर केलाय. सध्या हे ट्वीट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

भारतातील लाखो लोक ऑफीसला जात असतात आणि आपला संपूर्ण दिवस घालवतात. या दरम्यान काही कलीग लोक चांगले मित्र मैत्रीण बनतात तर काही लोक आपल्या कामाशी काम ठेवतात. काही लोकांना तर खूप चुकीचा अनुभव येतो ज्यामुळे त्यांना ऑफीसमध्ये एकटे राहणे आवडते.

या संदर्भात सोशल मीडियावर एक कोट खूप व्हायरल होतोय. हे कोट आयएएस अधिकारी अवनीश शरण (IAS Officer Awanish Sharan) यांनी ट्विटर अकाउंटवर शेयर केलंय. हे कोट शेयर करताना त्यांनी विचारलं की तुम्ही यावर सहमत आहात का?

IAS Officer अवनीश शरणने आपल्या ट्वीटवर एक इंग्रजी कोट शेयर केलाय. 'Not Everyone At Your Workplace Is Your Friend... Do Your Job, Get Paid... Go Home...' म्हणजेच 'तुमच्या ऑफीसमध्ये तुमचा कोणी मित्र नसतो. आपलं काम करा, पगार घ्या आणि घरी जा'

कोटची फोटो शेयर करताना तुम्ही याविषयी सहमत आहात का असे विचारले आहे. सध्या हे ट्वीट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत यावर अनेकजण प्रतिक्रिया देत आहेत. अनेकांनी या कोटला सहमती दर्शवली आहे.