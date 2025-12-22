Indian History : भारत 150 वर्षांपूर्वी कसा होता? सायकलवरून जगभर प्रवास करणाऱ्या पहिल्या माणसाने आपल्या देशाबद्दल काय लिहिलंय? पाहा

India Historical Moments : काल्पनिक कादंबरीच्या जगातून बाहेर पडून प्रत्यक्षात सायकलवर जगभ्रमंती करणारे पहिले व्यक्ती म्हणजे थॉमस स्टिव्हन्स. 1884 मध्ये सुरू झालेल्या या अविश्वसनीय प्रवासात त्यांनी पेनी फार्दिंग नावाच्या विचित्र सायकलवर हजारो मैल पार केले. ज्युल्स व्हर्नच्या 'अराऊंड द वर्ल्ड इन 80 डेज' सारख्या कादंबरीनंतर अवघ्या काही वर्षांत स्टिव्हन्सनी हे धाडस केले. त्यांचे पुस्तक 'अराऊंड द वर्ल्ड ऑन अ सायकल' जगप्रसिद्ध झाले..भारताचे वर्णनइंग्लंडमध्ये जन्मलेले स्टिव्हन्स अमेरिकेत स्थायिक झाले आणि सायकलिंगची आवड जोपासली. उत्तर अमेरिका, युरोप, तुर्की, इराण पार करून ते भारतात पोहोचले. अफगाणिस्तानात प्रवेश न मिळाल्याने ते जहाजाने कलकत्ता (आताचे कोलकाता) येथे आले. तिथून ग्रँड ट्रंक रोडवर सायकल चालवत त्यांनी उत्तर भारत फिरला. भारताबाबत स्टिव्हन्सच्या लेखनात विशेष उत्साह दिसतो. त्यांनी लिहिले की आतापर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासात भारतातील ठिकाणे आणि रंग त्यांना सर्वात जास्त आवडले. उकाड्याची तक्रार असली तरी भारताची विविधता आणि सौंदर्याने ते मंत्रमुग्ध झाले..Leopard Video : भर लग्नात घुसला बिबट्या! लोकांच्या अंगावर गेला धावून; जेवणाची केली नासधूस, धडकी भरवणारा व्हिडिओ व्हायरल.ताजमहालचे वर्णनविशेषतः ताजमहालचे वर्णन करताना ते थांबले नाहीत. ताजमहालला पाहून ते इतके प्रभावित झाले की त्याची तुलना दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीशी केली नाही. "हे जगातील सर्वोत्तम स्थापत्यकला आणि कलेचे उदाहरण आहे," असे त्यांचे मत होते. ताजमहालच्या सौंदर्याने त्यांचा दृष्टिकोन बदलला आणि पूर्वेकडील संस्कृतीबद्दलची त्यांची पूर्वग्रहदूषित मते मवाळ झाली. भारतातील रस्ते त्यांना सायकलिंगसाठी उत्तम वाटले. रंगीबेरंगी बाजार, विविध संस्कृतींचा संगम आणि लोकांच्या उत्साहाने ते प्रभावित झाले..Alcohol Risk : दारू पिऊन झाल्यानंतर चुकूनही खावू नका 'हे' 3 पदार्थ; नाहीतर हँगओव्हर होईल डबल अन् लवकरच गमवाल जीव.ग्रँड ट्रंक रोडला त्यांनी जगातील सर्वोत्तम सायकलिंग रस्ता म्हटले. कलकत्त्यातून निघून आग्र्यापर्यंतचा प्रवास त्यांच्या आयुष्यातील अविस्मरणीय भाग ठरला. स्टिव्हन्सचा हा प्रवास केवळ साहसी नव्हता, तर जगाला जोडण्याचा प्रयत्न होता. त्यांच्या लेखनातून भारताची जादू जगभर पोहोचली. आजही त्यांची कथा प्रेरणादायी आहे. एका सायकलवर बसून जग पालथे घालणाऱ्या या धाडसी माणसाने भारताला 'रंगांचा देश' म्हटले आणि ताजमहालला जगातील अनमोल रत्न म्हटले आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.