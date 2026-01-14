A cobra snake seen during a dangerous stunt in Uttar Pradesh, where a man was fatally bitten multiple times, highlighting the risks of handling venomous snakes.

Viral Video : कोबरा नाग गळ्यात घालून स्टंट करणे ठरले जीवघेणे, तीन वेळा डसला अन्... काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ

Cobra Snake Stunt Death : ६ फूट लांबीच्या विषारी नागाने संबंधित व्यक्तीला सलग तीन वेळा चावा घेतला. विष झपाट्याने पसरल्याने रुग्णालयात पोहोचण्याआधीच मृत्यू झाला. ही घटना बिलासपूर तहसीलमधील पिपलिया गोपाळ गावात रस्त्यावर घडली.
Published on

उत्तर प्रदेशातील रामपूरमध्ये एका व्यक्तीला कोबरा नागासोबत स्टंट करण्यामुळे जिवाला मुकावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. तो ६ फूट लांबीच्या नागासोबत स्टंट करत असताना त्याने एकामागून एक तीन वेळा चावा घेतला. विष त्याच्या शरीरात इतक्या वेगाने पसरले की रुग्णालयात पोहोचण्याआधी त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

