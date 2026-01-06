Viral News : सोशल मीडियावर व्हायरल झाली दुर्मिळ अडीच रुपयांची नोट; भारतीय चलनात होता वापर, पाहून लोकांनी व्यक्त केले आश्चर्य

सोशल मीडियावर अनेकदा स्क्रोल करताना एखादी अशी गोष्ट येते जी तुम्हाला पूर्णपणे आश्चर्यचकित करते, कारण तुम्ही कधीही अशी कल्पना केली नसेल. जर तुम्हीही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून वारंवार पाहत असाल, तर तुम्ही अशा अनेक पोस्ट पाहिल्या असतील. सध्या सोशल मीडियात अशीच एक भन्नाट पोस्ट व्हायरल झाली आहे. तुम्ही कधी १ रुपया आणि २ रुपयांच्या नोटांसारखी '२.५ रुपयांची नोट' पाहिली आहे का? लोकांना कदाचित माहितही नसेल की अशी नोट भारतात कधी काळी चलनात होती. .सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये एक काका २.५ रुपयांची नोट दाखवतात आणि म्हणतात की भारतातील ९०%, काय १००% लोकांना माहित नसेल की भारतात २.५ रुपयांची नोट चलनात होती. व्हिडिओमधून पुढे असे दिसून येते की काकांकडे इतर अनेक जुन्या नोटा आणि नाण्यांचा संग्रह आहे. ते स्पष्ट करतात की त्यांनी लोकांना जुन्या नोटा आणि नाण्यांबद्दल शिक्षित करण्यासाठी संग्रहाचे दुकान उघडले. ते म्हणतात की जुनी नाणी आपला इतिहास सांगतात..Viral Video: लग्नात लाखो रुपयांच्या नोटांच्या माळेने सोशल मीडियावर उडाला गोंधळ - यूजर्स विचारतात, "आयकर अधिकारी कुठे आहेत?".काही अहवालांनुसार, अडीच रुपयांची नोट ब्रिटिश राजवटीत सुरू करण्यात आली होती आणि त्यानंतर लवकरच ती बंद करण्यात आली. तुम्ही नुकत्याच पाहिलेल्या व्हिडिओमध्ये, तुम्ही अडीच रुपयांची नोट देखील पाहिली असेल ज्यावर 'रुपये दोन आणे आठ' असे लिहिलेले असेल.१६ आणे म्हणजे एक रुपया. तुमच्याप्रमाणे, अनेकांनी पहिल्यांदाच अडीच रुपयांची नोट पाहिली. त्यानंतर, त्यांनी फक्त एकच प्रश्न विचारला: हजारीबागमध्ये हे दुकान कुठे आहे जेणेकरून ते ते देखील पाहू शकतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.