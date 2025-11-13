Workplace Romance India: ऐकावं ते नवलच! ऑफिसमधल्या प्रेमसंबंधांत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर; जागतिक रँकिंगमध्ये मिळवलं स्थान, जाणून घ्या कारण

Global Trends in Office Relationships: ऑफिसमधले रोमॅन्स आता फक्त चित्रपटात किंवा कथा पुरते मर्यादित नाहीत, तर वास्तविक जीवनातही ते मोठ्या प्रमाणावर दिसून येतात. नुकत्याच एका जागतिक अभ्यासात असे आढळेल की, भारत कार्यालयीन प्रेमसंबंधांमध्ये दुसरी क्रमांकावर आहे, फक्त मेक्सिकोच्या मागे राहून..जागतिक अभ्यास आणि निकालहे संशोधन Ashley Madison आणि YouGov या संस्थांनी ११ देशांमध्ये केले. यामध्ये ४०% भारतीयांनी म्हटले की त्यांनी कधी ना कधी सहकाऱ्याशी डेटिंग केली आहे किंवा सध्या करत आहेत. याचा अर्थ असा की भारतातील जवळपास पाचमध्ये दोन लोक ऑफिसमध्ये डेटिंग करतात..India Post Bank Bharti: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेत मेगा भरती! ३०९ जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या पात्रता, अटी आणि शेवटची तारीख.पुरुष व महिला कर्मचारीतील फरकअभ्यासात असे दिसून आले की पुरुष कर्मचारी महिलांपेक्षा जास्त ऑफिस रिलेशनशिप स्वीकारतात. मात्र तरुण कर्मचारी अधिक सावध राहतात, मुख्यत्वे त्यांच्या करिअरच्या काळजीमुळे..IB Recruitment 2025: सरकारी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंटेलिजन्स ब्युरोमध्ये 258 जागांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू, आजच करा अर्ज.कारण आणि सामाजिक बदलविशेषज्ञांचे म्हणणे आहे की हा ट्रेंड भारतातील बदलत्या सामाजिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहे. आता लोक पारंपरिक नातेसंबंधांपेक्षा अधिक खुले आहेत, पण याचवेळी हे वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्य यातील सीमा काहीशी अस्पष्ट करीत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.