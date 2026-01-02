Success Story: सैनिकी परंपरेला नवे पंख! सुभेदाराची मुलगी फ्लाइंग ऑफिसर बनून वायुसेनेत दाखल, वाचा श्रेजलची कहाणी

Indian Air Force Officer Shrejal Success Story: देशसेवेची प्रेरणा कुटूंबातून मिळाली तर स्वप्नांनाही दिशा मिळते. हिमाचल प्रदेशातील एका छोट्याशा गावातून आलेल्या श्रेजल गुलरिया यांनी हेच सिद्ध करून दाखवले आहे. भारतीय सैन्यात सुभेदार असलेल्या वडिलांच्या शिस्तीचे संस्कार आणि आजोबांच्या सैनिकी परंपरेचा वारसा पुढे नेट श्रेजल आता भरतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून देशाची सेवा करणार आहेत. .गावातून आकाशापर्यंतचा प्रवासहिमाचल प्रदेशातील मंडी जिल्ह्यातील गावात वाढलेल्या श्रेजलने शालेय शिक्षण जवाहर नवोदय विद्यालयातून पूर्ण केले. लहानपणापासूनच अभ्यासात हुशार असलेल्या श्रेजलनी शालेय नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वास दाखवला. पुढील शिक्षणासाठी तिने दिल्ली विद्यापीठात प्रवेश घेतला आणि गणित विषयात बी.एससी पदवीशिक्षण पूर्ण केले..Maharashtra SSC Exam Schedule 2026: तयारीला लागा! SSC बोर्ड परीक्षा 2026 वेळापत्रक जाहीर, पाहा पहिला कोणता पेपर .अभ्यासासोबत कठोर तयारीपदव्युत्तर शिक्षण घेत असतानाच श्रेजलनी सीडीएस (कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस) परीक्षेची तयारी सुरू केली. सातत्यपूर्ण सराव, शिस्तबद्ध वेळापत्रक आणि स्पष्ट ध्येय यामुळे, देशातील सर्वात कठीण मानल्या जाणाऱ्या परीक्षेत त्याने १२ वा क्रमांक मिळवला. हे पाऊल त्याच्या आयुष्यात एक मोठा मौलाच ठरला.तीन पिढ्यांची देशसेवेची परंपराश्रेजलचे आजोबा सैन्यातून निवृत्त झाले आहेत, तर वडील होशियार सिंग सध्या भारतीय सैन्यात सुभेदार म्हणून सेवा करत आहेत. देशभक्तीपूर्ण वातावरणात लहानाची मोठी झालेल्या श्रेजलसाठी देशसेवा हे केवळ करिअर नव्हे, तर कर्तव्य होते. आता ती आकाशात झेप घेऊन ही परंपरा पुढे नेणार आहे.हवाई दल अकादमीमध्ये कठोर प्रशिक्षण२७ डिसेंबर रोजी, श्रेजल एअर फोर्स अकादमीला प्रशिक्षणासाठी रवाना झाली. येथे त्यांना एक वर्षासाठी कठोर लष्करी आणि उड्डाण प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, त्यांना अधिकृतपणे भारतीय हवाई दलाचे फ्लाईंग ऑफिसर म्हणून नियुक्त केले जाईल.शिस्त, आधार आणि प्रेरणाश्रेजलच्या यशामागे त्यांचा कुटुंबाचा सर्वात मोठा आधार आहे. वडिलांकडून मिळालेली शिस्त, आईचा आधार आणि स्वतःवरील विश्वास यामुळेच हे यश शक्य झाले आहे. यापूर्वी जून २०२१ मध्ये, सीबीएसई बारावीची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर आयोजित केलेल्या ऑनलाइन कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी केलेल्या संवादामुळे त्या चर्चेत आल्या होत्या..Horoscope 2 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत.तरुणांसाठी प्रेरणादायी उदाहरणश्रेजल गुलेरियाची कहाणी देशातील हजारो तरुणासाठी प्रेरणादायी आहे चांगली दिशा, कठोर परिश्रम आणि देशासाठी काहीतरी करण्याची जिद्द आणि कोणतेही स्वप्न अशक्य नाही, हे त्यांच्या वास्तव्यामध्ये दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.