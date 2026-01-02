Trending News

Success Story: सैनिकी परंपरेला नवे पंख! सुभेदाराची मुलगी फ्लाइंग ऑफिसर बनून वायुसेनेत दाखल, वाचा श्रेजलची कहाणी

Indian Air Force Flying Officer Success Story: वडिलांनी जमिनीवरून देशसेवा केली, तर मुलीने आकाश गाठले. सीडीएसमध्ये १२ वा रँक मिळवत श्रेजल भारतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर बनली असून तिने कुटूंबाच्या सैनिकी परंपरेला नवे पंख दिले आहेत
Indian Air Force Officer Shrejal Success Story: देशसेवेची प्रेरणा कुटूंबातून मिळाली तर स्वप्नांनाही दिशा मिळते. हिमाचल प्रदेशातील एका छोट्याशा गावातून आलेल्या श्रेजल गुलरिया यांनी हेच सिद्ध करून दाखवले आहे. भारतीय सैन्यात सुभेदार असलेल्या वडिलांच्या शिस्तीचे संस्कार आणि आजोबांच्या सैनिकी परंपरेचा वारसा पुढे नेट श्रेजल आता भरतीय वायुसेनेत फ्लाइंग ऑफिसर म्हणून देशाची सेवा करणार आहेत.

