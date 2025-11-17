Video Viral: तो उपाशी राहिला अन् गायीला आपलं जेवण दिलं; सीमेवर लढणाऱ्या जवानाचा हृदयस्पर्शी व्हिडीओ

Indian Army: देशवासीयांचा उर अभिमानाने भरुन यावा, अशा गोष्टी कायमच भारतीय सैनिक करीत असतात. एकीकडे देशसेवेसाठी सीमेवर तैनात रहायचं अन् गरज पडली तर देशांत उद्भवलेल्या संकटातही धाऊन यायचं, यामुळे जवानांवर भारतीयांचं प्रेम आहे. एखादा सैनिक ऑफ ड्युटी असेल तरीही आपलं कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या कधीही विसरत नाही. सोशल मीडियात एक व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओत दिसणाऱ्या सैनिकाला भारतीयांनी भरभरुन प्रेम दिलं..उपाशी गायीला दिलं आपलं अन्नसोशल मीडियात व्हायरल झालेला व्हिडीओ कुठल्यातरी डोंगरी भागातला आहे. व्हिडीओमध्ये लष्कराचा एक जवान आपल्या डब्यात जेवण करताना दिसतोय. तेवढ्यात एक गाय तिथे येते. गायीला बघून ती उपाशी असल्याचं या सैनिकाच्या लक्षात येतं. तिला खायला दिलं पाहिजे, याची जाणीव या सैनिकाला होते. मागचा-पुढचा कसलाही विचार न करता हा सोल्जर आपलं अन्न गायीला समर्पित करतो. त्यानंतर ही गाय आनंदाने ते खाऊ लागते..Shrikant Shinde: शिवसेनेला शक्ती प्रदर्शनाची गरज नाही, अंबरनाथमध्ये भगवा ठाम; श्रीकांत शिंदेंनी स्पष्टचं सांगितलं.व्हिडीओवर युजर्सच्या प्रतिक्रियानंतर या गायीला तो सैनिक वंदन करतो आणि तिच्या पाठीवरुन मायेने हात फिरवतो. सोशल मीडियात अनेकांनी हा व्हिडीओ शेअर केला आहे. लाखो लोक यावर कमेंटच्या माध्यमातून प्रतिक्रिया देत आहेत. या जवानाचं अनेकांनी कौतुक केलं आहे. एकाने लिहिलं की, सनातन धर्मात प्रत्येक जीवाचा सन्मान केला जातो..२४ तासात आरोपी ताब्यात! बाहेरच्या टॅक्सी चालकाला लोणावळ्यात मारहाण; सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल.सोशल मीडियात सातत्याने नवनवे व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. परंतु त्याच व्हिडीओंना रीच मिळतो जे मुळातच अस्सल आणि हृदयस्पर्शी असतात. मुक्या जीवांना जीवनदान देणारे, त्यांच्यावर उपचार करणारे, त्यांना खायला देणारे व्हिडीओ फारच व्हायरल होतात. कसलाही नाटकीपणा न करता जे आहे ते दाखवलं तर लोकांना भावतं, हे आता स्पष्ट झालेलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.