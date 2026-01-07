Viral Video : सीमेवर ड्युटी करताना स्वत:चाच वाढदिवस विसरला फौजी, मुलीने व्हिडिओ कॉल केला अन्... व्हायरल व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मनं

Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एक भावूक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. १७ सेकंदांचा हा व्हिडिओ पाहून हजारो नेटिझन्सच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. हा व्हिडिओमध्ये एका भारतीय लष्करी सैनिकाचे चित्रण आहे जो त्याच्या सीमेवरील कर्तव्यात इतका गुंतलेला आहे की तो स्वतःचा वाढदिवस विसरला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये त्याच्या मुलीने मध्यरात्री वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यावर तो भावूक होतो. .या व्हायरल व्हिडिओमध्ये, एक सैनिक ड्युटीवर आहे. मध्यरात्री त्याला त्याच्या मुलीचा व्हिडिओ कॉल येतो. मध्यरात्री घड्याळात काटे वाजताच, तो सैनिक घाबरतो आणि त्यानंतर एक गोड हास्य येते. त्याला कळते की देशाचे रक्षण करताना तो त्याच्या आयुष्यातील सर्वात खास दिवस विसरला होता. .Viral Video : ''मॅडम माझ्या मुलीला मारू नका, तिला आई नाहीये'', भर वर्गात वडीलांना अश्रू अनावर; बाप-लेकीचा भावूक करणारा व्हिडीओ.@SuvarnBharat या हँडलवरून X वर शेअर केलेल्या या व्हिडिओला आधीच १,८३,००० हून अधिक व्ह्यूज आणि १४,००० लाईक्स मिळाले आहेत. या व्हिडिओने पुन्हा एकदा जनतेला आपले रक्षण करण्यासाठी आपले सैनिक रात्रंदिवस कोणत्या परिस्थितीचा सामना करतात यावर विचार करण्यास भाग पाडले आहे. नेटिझन्स व्हिडिओवर उदारतेने कमेंट करत आहेत. .एका यूजरने म्हटले आहे की, "आमच्या रक्षकाला सलाम." दुसऱ्याने म्हटले, "भारतीय सैन्यामुळेच आपण शांत झोपतो." आणखी एकाने कमेंट केली आहे की , "आम्हाला भारतीय सैन्याचा अभिमान आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.