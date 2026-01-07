Trending News

Viral Video : सीमेवर ड्युटी करताना स्वत:चाच वाढदिवस विसरला फौजी, मुलीने व्हिडिओ कॉल केला अन्... व्हायरल व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मनं

Soldier Birthday Viral Video: सोशल मीडियावर १७ सेकंदांचा भावूक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये सीमेवर ड्युटी करणारा भारतीय सैनिक स्वतःचा वाढदिवस विसरलेला दिसतो.
An Indian Army soldier on border duty becomes emotional after receiving a midnight birthday video call from his daughter

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एक भावूक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. १७ सेकंदांचा हा व्हिडिओ पाहून हजारो नेटिझन्सच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. हा व्हिडिओमध्ये एका भारतीय लष्करी सैनिकाचे चित्रण आहे जो त्याच्या सीमेवरील कर्तव्यात इतका गुंतलेला आहे की तो स्वतःचा वाढदिवस विसरला आहे. व्हायरल व्हिडिओमध्ये त्याच्या मुलीने मध्यरात्री वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्यावर तो भावूक होतो.

indian army
viral
Birthday
Video
indian army soldier
viral video

