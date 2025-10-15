Indian Rivers Gold: भारतातल्या कोणकोणत्या नद्यांमध्ये सापडतं सोनं; इथून तुम्ही काढू शकाल प्युअर गोल्ड

नवी दिल्लीः भारतात अशा अनेक नद्या आहेत, त्यांच्या पात्रातील वाळूमध्ये चक्क सोनं सापडतं. आज आपण याच नद्यांबद्दल माहिती घेणार आहोत. या नद्यांमधून सोनं कसं काढलं जातं, त्याची प्रक्रिया कशी होते, हे पाहूया..झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि उडीसा या राज्यांमधून वाहणारी स्वर्णरेखा नदी खऱ्या अर्थाने सोन्याची रेषा म्हणून ओळखली जाते. इथला स्थानिक समूदाय वाळू चाळून त्यातून बारीक बारीक सोन्याचे कण काढतो. त्यामुळे ही भारताची सगळ्यात प्रसिद्ध नद्यांपैकी एक नदी आहे..IRCTC Diwali Scam : दिवाळीला घरी जाताय? रेल्वेचं तिकीट बूक करताना 'या' 3 गोष्टी लक्षात ठेवाच, नाहीतर बनावट एजंट तुम्हाला लुटतील.ओडीसाच्या सुंदरगड जिल्ह्यात असलेली इब नदी एक सोन्याचा स्त्रोत आहे. येथे छोट्या-छोट्या खदानी करुन अनेक कुटुंब आपली उपजीविका भागवतात. त्यांचं आयुष्य हे सोन्याचं कण शोधण्यात, गोळा करण्यातच जातं..महानदीच्या गाळातही सोन्याचे अंश आहेत. मात्र येथे सोन्याचं प्रमाण फारच अत्यल्प आहे. मुख्य नद्यांच्या उपनद्या. जसं की, कटकारीमध्येही सोन्याचे कण सापडतात. स्थानिक लोक या छोट्या पात्रामध्ये जास्त प्रमाणात शोध घेतात. कारण मोठ्या नद्यांच्या तुलनेमध्ये येथे जास्त सोनं मिळतं..Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ.शुद्ध सोनं मिळवण्यासाठी मोठा पॅन, ब्लँकेट वापरलं जातं. वाळू, गाळ, रेव यातून कलात्मक पद्धतीने सोनं काढलं जातं. हे सोनं एकत्रित केल्यानंतर त्यातल्या अशुद्धी दूर करण्यासाठी रासायनिक प्रक्रियेचा वापर केला जातो. त्यानंतर प्रमाण कमी असलं तरी ते सोनं वापरण्यात येतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.