Viral Video : नवरा-नवरीने स्टेजवरुन उतरून केलं असं काम... होतेय सगळीकडे कौतुक, हृदस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

लग्नसमारंभ बहुतेकदा सजावटी, कपडे, जेवण आणि फोटोंसाठी लक्षात ठेवले जातात. पण कधीकधी या समारंभातील सर्वात खास साधेपणाने भरलेले असतात. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, एक नवविवाहित जोडपे स्टेजच्या झगमगाटातून बाहेर पडताना आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी विशेष पावले उचलताना दिसत आहे. इंस्टाग्राम युजर आरुषने शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये, हे जोडपे केटरिंग कर्मचाऱ्यांकडे जाताना दिसत आहे..त्यानंतर व्हिडिओमध्ये वधू आणि वर अजूनही त्यांच्या लग्नाच्या पोशाखात,केटरिंग कर्मचाऱ्यांना जेवण वाढताना दिसत आहेत. तसेच प्लेट्स उचलताना दिसत आहे. ते रांगेत बसलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी आपुलकीने चौकशी करतना दिसत आहे. शेकडो पाहुण्यांना सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शेवटी बसून जेवण्याची संधी मिळेल याची त्यांनी विशेष काळजी घेतलेली दिसतेय. नवरा-नवरीच्या या सामाजिक भानाचे कौतुक होत आहे,.Wedding Viral Video : पैशांचा पाऊस! 8.5 कोटींच्या नोटांनी झाकला डान्स फ्लोअर; शाही लग्नाचा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल, एवढी मोठी कॅश पाहून वऱ्हाडी मंडळीही अवाक्.नवरा-नवरी समोर येताच रांगेत बसलेले कर्मचारी आश्चर्यचकित झाले,पण लगेच लवकरच त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले. जेव्हा नवरा-नवरीने त्यांना जेवण वाढण्यास सुरुवात केली. तेव्हा त्यांचे चेहरे आनंदाने फुललेले दिसले. नवरा-नवरीच्या या कृतीचे सगळीकडे कौतुक होत आहे. सोशल मिडिया युजर्सनी यावर अनेक कमेंट केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.