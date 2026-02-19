Viral Video : नवरा-नवरीने स्टेजवरुन उतरून केलं असं काम... होतेय सगळीकडे कौतुक, हृदस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल

Trending News

Indian Wedding Viral Video : लग्नसमारंभातील झगमगाटाऐवजी एका नवविवाहित जोडप्याने साधेपणातून माणुसकीचा आदर्श घातला. स्टेजवरून उतरून त्यांनी थेट केटरिंग कर्मचाऱ्यांकडे जाऊन त्यांचा सन्मान केला.
Bride and groom in wedding attire serving food to catering staff during reception, heartwarming wedding moment goes viral on social media.

Yashwant Kshirsagar
लग्नसमारंभ बहुतेकदा सजावटी, कपडे, जेवण आणि फोटोंसाठी लक्षात ठेवले जातात. पण कधीकधी या समारंभातील सर्वात खास साधेपणाने भरलेले असतात. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, एक नवविवाहित जोडपे स्टेजच्या झगमगाटातून बाहेर पडताना आणि पडद्यामागे काम करणाऱ्यांचा सन्मान करण्यासाठी विशेष पावले उचलताना दिसत आहे. इंस्टाग्राम युजर आरुषने शेअर केलेल्या क्लिपमध्ये, हे जोडपे केटरिंग कर्मचाऱ्यांकडे जाताना दिसत आहे.

