Trending News

Viral Video : प्रेमात मिळाला धोका ! रागातच बायफ्रेंडच्या घरी पोहोचली तरुणी, तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारली अन्... थरारक व्हिडिओ

Indore Shocking Video : बुधवारी रात्री उशिरा ही तरुणीचा तिचा प्रियकर आवेशच्या घरी पोहोचली होती. तिथे दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. आवेशने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केले आहे आणि बराच काळ तिची फसवणूक करत असल्याचा आरोप तरुणीचा आहे.
Viral Video : प्रेमात मिळाला धोका ! रागातच बायफ्रेंडच्या घरी पोहोचली तरुणी, तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारली अन्... थरारक व्हिडिओ
Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील इंदूरमधून एक भयानक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने तिच्या प्रियकरासोबत झालेल्या वादानंतर तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली. प्रेयसी खरगोनची रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. सुदैवाने तारांमध्ये अडकल्याने तिचा जीव वाचला. तिच्या हाताला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला आहे.

Loading content, please wait...
boyfriend
Crime Against Girl
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com