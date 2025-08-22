Viral Video : प्रेमात मिळाला धोका ! रागातच बायफ्रेंडच्या घरी पोहोचली तरुणी, तिसऱ्या मजल्यावरुन उडी मारली अन्... थरारक व्हिडिओ

मध्य प्रदेशातील इंदूरमधून एक भयानक घटना समोर आली आहे. एका तरुणीने तिच्या प्रियकरासोबत झालेल्या वादानंतर तिसऱ्या मजल्यावरून उडी मारली. प्रेयसी खरगोनची रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे. सुदैवाने तारांमध्ये अडकल्याने तिचा जीव वाचला. तिच्या हाताला आणि पायाला गंभीर दुखापत झाली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार बुधवारी रात्री उशिरा ही तरुणीचा तिचा प्रियकर आवेशच्या घरी पोहोचली होती. तिथे दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. आवेशने दुसऱ्या मुलीशी लग्न केले आहे आणि बराच काळ तिची फसवणूक करत असल्याचा आरोप तरुणीचा आहे. हे प्रकरण इतके वाढले की ते हाणामारीपर्यंत पोहोचले. तरुणीचे म्हणणे आहे की तिने विरोध केला तेव्हा आवेशने तिचे तोंड दाबून तिला मारण्याचा प्रयत्न केला. .तिसऱ्या मजल्यावरून उडीयानंतर,तरुणी रागाच्या भरात तिसऱ्या मजल्यावर गेली आणि तिथून उडी मारली. व्हिडिओमध्ये आवेश आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्य मोबाईलवर ही घटना रेकॉर्ड करताना दिसत आहेत. ती खाली पडल्यानंतर घाबरलेल्या आवेश आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी तिला जवळच्या खाजगी रुग्णालयात नेले. येथे त्यांनी घटना दडपण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आवेशने मुलीच्या मोबाईलमधून चॅटिंग आणि इतर पुरावे डिलीट केल्याचा आरोप आहे. काही वेळाने आरोपी कुटुंब तरुणीला तिथेच सोडून रुग्णालयातून पळून गेले..पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. मुलीचा जबाब नोंदवला जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. पुरावे आणि व्हिडिओ तपासल्यानंतर आरोपीविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाईल. सध्या तरुणीची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.