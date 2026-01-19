Trending News

Emotional Viral Video : कष्टाचं चीज केलं ! मुलाची सीआरपीएफमध्ये निवड, भाजीविक्रेत्या आईच्या डोळ्यात तरळले आनंदाश्रू, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

Inspiring Mother Son Story : सिंधुदुर्गमधील गोपाळ सावंत या तरुणाची सीआरपीएफमध्ये निवड झाली. रस्त्याच्या कडेला भाजी विकणाऱ्या आईला त्याने थेट कामाच्या ठिकाणी ही बातमी दिली. आईच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले आणि हा क्षण भावनिक ठरला.
A proud moment captured as a CRPF-selected son shares his success with his vegetable-vendor mother, reflecting years of sacrifice, struggle, and unconditional love.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला विकून कुंटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलेचा मुलाची सीरआपीएफमध्ये निवड झाली. ही आनंदाची बातमी सांगण्यासाठी तो थेट आई भाजी विकत असलेल्या ठिकणी गेला अनेक त्या माऊलीच्या आनंदाला पारावार उरला नाही, तिच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले.

Sindhudurg
CRPF
mother by son
viral post
Success story

