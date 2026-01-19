Emotional Viral Video : कष्टाचं चीज केलं ! मुलाची सीआरपीएफमध्ये निवड, भाजीविक्रेत्या आईच्या डोळ्यात तरळले आनंदाश्रू, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हृदयस्पर्शी घटना समोर आली आहे. रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला विकून कुंटुंबाचा उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलेचा मुलाची सीरआपीएफमध्ये निवड झाली. ही आनंदाची बातमी सांगण्यासाठी तो थेट आई भाजी विकत असलेल्या ठिकणी गेला अनेक त्या माऊलीच्या आनंदाला पारावार उरला नाही, तिच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू तरळले. .गोपाळ सावंत नावाच्या एका तरुणाने त्याच्या आईला रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला विकताना सीआरपीएफमध्ये निवड झाल्याची आनंदाची बातमी सांगितली. हा क्षण विलास कुडाळकर या इंस्टाग्राम युजरने व्हिडिओमध्ये कैद केला आणि शेअर केला. व्हिडिओमध्ये गोपाळ त्याच्या आईला मिठी मारून आनंद व्यक्त करताना दिसत आहे. व्हिडिओ खूप भावनिक आहे, त्याची आई शांतपणे ऐकत आहे आणि नंतर अश्रू ढाळत आहे. .Elephant Viral Vieo : नदीत वाहून चालले होते हत्तीचे पिल्लू, आईने 'असा' वाचवला जीव, भावूक व्हिडिओ .व्हिडिओमध्ये गोपाळ त्याच्या आईचे पाय स्पर्श करतो, तिचे आशीर्वाद घेतो आणि नंतर तिला सीआरपीएफमध्ये त्याच्या निवडीबद्दल सांगतो. त्याच्या आईच्या डोळ्यात आनंदाश्रू येतात, जे तिच्या वर्षानुवर्षांच्या कठोर परिश्रम आणि त्यागाचे फळ आहे. हे दृश्य एका सामान्य सामान्य परिस्थितीतून उदयास आलेल्या कुटुंबाच्या संघर्षाचे चित्रण करते, जिथे आईने पदपथावर भाजीपाला विकून तिच्या मुलाच्या शिक्षणाला पाठिंबा देण्यात आणि त्याची स्वप्ने पूर्ण करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. या व्हिडिओला सोशल मीडियावर १२ मिलियन पेक्षा अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत आणि हजारो लोक तो शेअर करत आहेत आणि त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर लोक काय म्हणाले ? अनेक वापरकर्ते लिहित आहेत की आज आईच्या कष्टाचे फळ मिळाले आहे. तिला असा मुलगा मिळाल्याचे भाग्यवान आहे. एका व्यक्तीने त्या तरुणाला त्याच्या पालकांची चांगली काळजी घेण्याचा सल्ला दिला. हा भावनिक व्हिडिओ ऑनलाइन व्हायरल झाला आहे आणि लाखो लोकांच्या हृदयाला स्पर्शून गेला आहे. संघर्ष करणाऱ्या आणि स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वांसाठी तो प्रेरणास्रोत बनला आहे. गोपाळ सावंत याचे यश दाखवते की गरिबी किंवा विनम्र पार्श्वभूमी यशात अडथळा नाही; उलट, पालकांचा त्याग आणि मुलाचे कठोर परिश्रम चमत्कार करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.