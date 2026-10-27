Instagram वर आता ९० मिनिटांचे VIDEO, Youtube ला देणार तगडी टक्कर?

सोशल मीडियावर आतापर्यंत छोट्या व्हिडिओंची चलती होती. मात्र, आता Instagram वर लांब व्हिडिओ पाहण्याची संधीही मिळणार आहे. पॉडकास्ट, मुलाखती आणि इतर मोठे व्हिडिओ पाहण्यासाठी युजर्सना YouTube वर जाण्याची गरज पडू नये, यासाठी कंपनी एका नव्या फिचरची चाचणी करत आहे. या माध्यमातून Instagram लांब व्हिडिओंच्या क्षेत्रातही आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, Instagram ‘Features’ नावाच्या नव्या व्हिडिओ फॉरमॅटची चाचणी करत आहे. यामध्ये काही क्रिएटर्सना ९० मिनिटांपर्यंतचे व्हिडिओ अपलोड करता येणार आहेत. सध्या अमेरिकेतील काही क्रिएटर्ससोबत या सुविधेची चाचणी सुरू आहे. याआधी ब्राझीलमध्येही याची चाचणी घेण्यात आली होती. Instagram च्या प्रॉडक्ट व्हाइस प्रेसिडेंट टेसा लायन्स आणि प्रमुख अॅडम मोसेरी यांनी एका व्हिडिओद्वारे या उपक्रमाची माहिती दिली. पुढील टप्प्यात अमेरिकेतील हजारो क्रिएटर्सपर्यंत ही सुविधा पोहोचवण्याची कंपनीची योजना आहे..Meta News: अरे बापरे! रात्री 12 ते सकाळी 6 वाजेपर्यंत Insta-Facebook बंद; Meta चे नवे नियम काय?.एखाद्या पॉडकास्टमधील छोटासा भाग Reel मध्ये दिसला आणि तो आवडला, तर त्याचा संपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी दुसऱ्या अॅपवर जाण्याची गरज पडू नये, हा या फिचरमागचा मुख्य उद्देश आहे. संबंधित Reel मधूनच युजर्सना पूर्ण व्हिडिओ पाहता येणार आहे. याशिवाय, लांब व्हिडिओ Explore पेज आणि अॅपच्या इतर भागांमध्येही सुचवण्याची तयारी Instagram करत आहे. त्यामुळे छोट्या व्हिडिओंच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना मोठ्या कंटेंटकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..लांब व्हिडिओंच्या माध्यमातून Instagram ला YouTube शी स्पर्धा करायची आहे. YouTube वर पात्र क्रिएटर्सना जाहिरातींतून मिळणाऱ्या कमाईतील ५५ टक्के हिस्सा मिळतो. Instagram वर मात्र क्रिएटर्सचे उत्पन्न प्रामुख्याने ब्रँड डील आणि प्रायोजित कंटेंटवर अवलंबून असते. Meta क्रिएटर्सना ब्रँड, चाहते आणि Instagram च्या माध्यमातून कमाईच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर काम करत आहे. मात्र, ‘Features’ फॉरमॅटसाठी जाहिरातींतून कमाई करण्याचे निश्चित धोरण अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही..कोण आहे हेली लेंग? PM मोदींना प्रश्न विचारल्यानंतर ट्रोल, FB-Insta सस्पेंड.Instagram केवळ मोबाइलपुरते मर्यादित न राहता टीव्हीवरील अनुभव सुधारण्याचाही प्रयत्न करत आहे. कंपनीने भारतासह अनेक देशांमध्ये Apple TV साठी अॅप उपलब्ध करून दिले आहे. तसेच, ‘Instagram Series’ या फिचरवरही काम सुरू आहे. यामध्ये संबंधित Reels एकत्र करून त्यांना मालिकेतील भागांप्रमाणे पाहता येईल. क्रिएटरला फॉलो न करणाऱ्या युजर्सपर्यंतही Live व्हिडिओ पोहोचवण्याची चाचणी सुरू आहे. मात्र, सध्या ९० मिनिटांपर्यंतचे व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा मर्यादित क्रिएटर्ससाठीच उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.