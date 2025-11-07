Magician Shamsundar: इंस्टाग्रामचा लाडका जादूगार शामसुंदर काका ‘अदृश्य’… ८४व्या वर्षी मागे ठेवून गेले हसू अन् जादूच्या आठवणी

सोशल मीडियावर कोण कधी व्हायरल होईल, हे सांगता येत नाही. पण असे काही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर असतात, ज्यांच्याशी नेटकऱ्यांचे भावनिक नाते जोडलेले असते. कारण सोशल मीडिया आज अनेकांचे पोट भरण्याचे साधनही बनले आहे. असेच एक होते, जादूगार शमसुंदर काका. इंस्टाग्रामवर @jadugar_shamsundar या नावाने ओळखले जाणारे शांताराम शामसुंदर इंस्टाग्रामवर जादूचे रिल्स बनवायचे. त्यांनी आपल्या साध्या-सोप्या जादूच्या खेळांनी लाखो लोकांच्या चेहऱ्यावर हसू आणले. .सोशल मीडियावर शोकाची लाटपण आज, ८४व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनाने सोशल मीडियावर शोकाची लाट उसळली आहे. लोकांच्या डोळ्यांत अश्रू तर आलेच, पण त्याबरोबरच त्यांच्या जादूच्या आठवणींनी मन भरून आले.शांताराम काका इंस्टाग्रामवर जादूचे व्हिडिओ शेअर करायचे. त्यांच्या जादूचा खास वैशिष्ट्य म्हणजे ती सर्वांना कळायची! कार्ड्सचे खेळ, रुमालाच्या जादूगिरी किंवा साधे ट्रिक्स, पण ते सादर करताना त्यांचा चेहरा, त्यांची हावभाव आणि हसणे इतके मनमोहक असायचे की, प्रेक्षक मंत्रमुग्ध होऊन जात..आम्हाला जादू कळली, पण...कमेंट्समध्ये लोक लिहायचे, काका, आम्हाला जादू कळली, पण सांगा ना! किंवा "काकांना सांगू नका, आम्ही समजली!, असे मजेशीर संवाद चालायचे. ही जादू फक्त ट्रिक नव्हती, तर ती प्रेमाची आणि आनंदाची होती. पुण्यातही त्यांनी अनेक ठिकाणी स्ट्रीट मॅजिक दाखवले. रस्त्यावर, पार्कमध्ये किंवा छोट्या कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी हजारो लोकांना हसवले. त्यांच्या जादूने मुले, तरुण आणि वृद्ध सर्वांनाच जोडले..हृदयस्पर्शी पोस्टआज त्यांच्या कुटुंबीयांनी इंस्टाग्रामवर हृदयस्पर्शी पोस्ट शेअर केली, "द फायनल ॲक्ट ऑफ अवर बिलव्ड जादूगार अंकल... आज आमचे प्रिय जादूगार काकांनी जगाचा निरोप घेतला. ८४व्या वर्षी त्यांनी आयुष्यभराची जादू, हसणे आणि आठवणी मागे ठेवल्या. ते फक्त स्टेजवरचे जादूगार नव्हते. आयुष्यातले जादूगार होते. त्यांनी निर्माण केलेले प्रत्येक स्मित, प्रेक्षकांच्या डोळ्यातील चमक, ही खरी जादू होती..Women's World Cup : हर्लीन देओलचा प्रश्न अन् लाजले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; वर्ल्ड कप विजेत्या पोरींना आवरेना हसू Video Viral.'जादूगार कधी मरत नाही... तो अदृश्य होतो.'ते नेहमी ट्रिक्सनंतर म्हणायचे... 'जादूगार कधी मरत नाही... तो अदृश्य होतो.' आणि आज ते अदृश्य झाले. फक्त दृष्टीपासून, हृदयातून नव्हे. त्यांचा आत्मा, जादू आणि प्रेम कायम आमच्यासोबत राहील. ज्यांनी त्यांच्या प्रवासात साथ दिली, कलेला आदर केला आणि जादूवर विश्वास ठेवला, त्यांचे आभार. त्यांना हृदयात ठेवा आणि त्यांची जादू जिवंत ठेवा..जादूने अनेकांचे मन समृद्धही पोस्ट व्हायरल झाली. हजारो कमेंट्समध्ये लोक त्यांच्या आठवणी शेअर करत आहेत. एकाने लिहिले, "काका, तुमची जादू आम्हाला नेहमी हसवेल." दुसऱ्याने म्हणाले, "पुण्याच्या रस्त्यांवर तुमची जादू कायम राहील." काका गरीब होते, पण त्यांच्या जादूने अनेकांचे मन समृद्ध केले. सोशल मीडियाने त्यांना स्टार बनवले, पण त्यांचे मन साधे राहिले..Viral Video: दुकानात केळी पाहून छोट्या हत्तीला पडली भुरळ पण आईने तिथेच दिली चांगुलपणाची शिकवण, व्हिडिओ पाहून तुम्हीही कराल कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.