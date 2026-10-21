Ankita Sharma: साडी नेसून AK-47 मधून सलग ९ राऊंड फायर; IPS अंकिता शर्मांचा Video Viral, माजी लष्कर अधिकारी का भडकले?

छत्तीसगडमधील राजनांदगावच्या पोलीस अधीक्षक आयपीएस अंकिता शर्मा यांचा विजयादशमीच्या दिवशी एके-४७ रायफल चालवतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पारंपरिक साडी परिधान करून शस्त्रपूजा केल्यानंतर रायफलमधून गोळीबार करताना त्या या व्हिडिओमध्ये दिसत आहेत. या घटनेवर भारतीय लष्कराचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल के. जे. एस. ढिल्लन यांनी आक्षेप घेत शस्त्र हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. .नेमकी घटना काय?विजयादशमीनिमित्त राजनांदगाव येथील पोलीस लाइन्समध्ये शस्त्रपूजेचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाला जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक अंकिता शर्मा उपस्थित होत्या. सोशल मीडियावर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये त्या साडी नेसून एके-४७ रायफल हातात घेताना आणि पूजेनंतर हवेत गोळीबार करताना दिसतात. माध्यमांतील वृत्तानुसार, त्यांनी सलग नऊ फैरी झाडल्या.विजयादशमीला शस्त्रपूजा करण्याची परंपरा पोलीस आणि सशस्त्र दलांमध्येही पाळली जाते. मात्र, शस्त्रपूजा करणे आणि प्रत्यक्ष शस्त्र चालवणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. गोळीबार करताना निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया, अधिकृत ठिकाण आणि संबंधित नियमांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या घटनेनंतर चर्चेत आला आहे..माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचे नेमके आक्षेप काय?निवृत्त लेफ्टनंट जनरल के. जे. एस. ढिल्लन यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमधून व्हिडिओतील शस्त्र हाताळण्याच्या पद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. त्यांच्या मते, भरलेली रायफल वेगवेगळ्या दिशांना फिरवणे आणि आसपासच्या लोकांच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीतील काही व्यक्ती घाबरलेल्या दिसत असल्याचाही दावा त्यांनी केला. शस्त्राची दिशा, ट्रिगरवरील नियंत्रण आणि सुरक्षित हाताळणीची मूलभूत तत्त्वे पाळली जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले..Success Story: आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण झालं, पण यश पाहायला तेच जगात नाहीत; दीपांशुने तिसऱ्याच प्रयत्नात UPSC मध्ये मिळवला ३८ वा क्रमांक!.सरकारी सेवेत वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्राचा उपयोग अधिकृत कारणासाठी आणि निर्धारित गणवेश संहितेनुसार झाला होता का, असाही प्रश्न ढिल्लन यांनी उपस्थित केला. प्रशिक्षणादरम्यान शिकवण्यात येणाऱ्या सुरक्षा प्रक्रियांचे पालन व्हिडिओमध्ये दिसत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. अशा निष्काळजीपणामुळे स्वतःला किंवा इतरांना गंभीर दुखापत होण्यासह जीवितहानीचा धोका निर्माण होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शिस्तभंगाची कारवाई आणि योग्य शिक्षा आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले. त्यांच्या मते, ही घटना जबाबदारीशिवाय अधिकाराचे प्रदर्शन करणारी आहे..कोण आहेत के. जे. एस. ढिल्लन?लेफ्टनंट जनरल कंवल जीत सिंग ढिल्लन हे भारतीय लष्करातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून ते के. जे. एस. 'टायनी' ढिल्लन या नावानेही ओळखले जातात. डिसेंबर १९८३ मध्ये राजपुताना रायफल्समध्ये अधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर त्यांनी जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारतातील संवेदनशील भागांत सेवा बजावली. त्यांनी श्रीनगरस्थित १५ व्या कॉर्प्सचे, म्हणजेच चिनार कॉर्प्सचे, कमांडर म्हणून काम केले. तसेच संरक्षण गुप्तचर संस्थेचे महासंचालकपदही भूषवले. जानेवारी २०२२ मध्ये ते लष्करी सेवेतून निवृत्त झाले..कोण आहेत आयपीएस अंकिता शर्मा?अंकिता शर्मा या छत्तीसगड केडरच्या २०१८ च्या तुकडीतील आयपीएस अधिकारी असून सध्या राजनांदगावच्या पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. त्या छत्तीसगडमधील दुर्ग येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा तिसऱ्या प्रयत्नात उत्तीर्ण केली. २०१७ च्या परीक्षेत त्यांना अखिल भारतीय स्तरावर २०३ वा क्रमांक मिळाला. पहिल्या प्रयत्नांत अपयश आल्यानंतर त्यांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आणि अखेर आयपीएस अधिकारी होण्याचे ध्येय साध्य केले..The Greatest Survival Story : कच्चे मासे, कासवांचे रक्त अन् ४३८ दिवस अथांग समुद्रात एकटा! ‘या’ माणसाने मृत्यूलाही कसं हरवलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.