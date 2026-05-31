Viral Video: IT मॅनेजरची लाखोंची नोकरी सोडली; आता ऑटो चालवून महिला कमावते 60 हजार, कारण ऐकून थक्क व्हाल!

आजकाल अनेकजण उच्च पद, चांगला पगार आणि स्थिर नोकरी यांचा विचार करतात. मात्र, काही लोक पारंपरिक यशाच्या व्याख्येला आव्हान देत आपल्या मनातील ऐकतात. अशीच एक प्रेरणादायी कहाणी सध्या सोशल मीडियावर वेगाने पसरत आहे. या कहाणीचे केंद्रबिंदू आहेत एक महिला, ज्यांनी आयटी क्षेत्रातील व्यवस्थापकीय पद सोडून ऑटो-रिक्षा चालवण्याचा निर्णय घेतला. डॉक्टर आणि कंटेंट क्रिएटर नेझरीन मिधलाज यांनी इंस्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओत ही महिला आपला अनुभव सांगते. .आयटी नोकरी सोडण्यामागील कारणसुमारे नऊ वर्षे आयटी मॅनेजर म्हणून काम केल्यानंतर या महिलेने राजीनामा दिला. नोकरीत सततचा दबाव, मानसिक तणाव आणि धावपळीचे जीवन यामुळे ती कंटाळली होती. दिवसभराच्या कामाच्या रटाळपणात आणि ऑफिसच्या चौकटीत अडकून पडल्यासारखे वाटत होते. शेवटी तिने स्वतःसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. आयुष्यात खरा आनंद आणि समाधान शोधण्यासाठी ती पारंपरिक करिअरमागे सोडण्यास तयार झाली. हा बदल सोपाच नव्हता..पुरुषप्रधान क्षेत्रात महिलेचे धैर्यव्हिडिओत डॉ. नेझरीन यांनी तिला पुरुषांच्या वर्चस्व असलेल्या क्षेत्रात ऑटो चालवताना कसे वाटते, असा प्रश्न विचारला. त्यावर ती हसत हसत उत्तरली की, तिला हे काम आवडते. महिलांमध्ये अफाट धैर्य आणि क्षमता असते, असे तिने सांगितले. एखाद्या महिलेने काहीतरी नवे करण्याचा ठाम निर्णय घेतला तर काहीही अशक्य नसते, असा तिचा विश्वास आहे. तिच्या बोलण्यातून आत्मविश्वास आणि समाधान स्पष्ट दिसते. ती तिच्या नव्या जीवनशैलीबद्दल पूर्णपणे खूश आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या संकोचाशिवाय आपले अनुभव शेअर करते..स्वतःची ऑटो विकत घेतली, नवे आयुष्य सुरूआयटी नोकरी सोडल्यानंतर या महिलेने स्वतःची ऑटो-रिक्षा खरेदी केली आणि ती चालवायला सुरुवात केली. सुरुवातीला कुटुंबीय आणि समाजातील लोकांनी तिचा हा निर्णय विचित्र समजला. अनेकांनी प्रश्न विचारले आणि सल्ले दिले. पण तिने इतरांच्या मतांकडे दुर्लक्ष करत आपल्या मार्गाने चालणे पसंत केले. आज ती आपल्या ऑटोमधून महिन्याला सुमारे ६०,००० रुपये कमावते.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्वीच्या नोकरीतील तणाव आता राहिला नाही. काम संपवून घरी परतल्यावर तिला शांतता मिळते. पैसा आणि पद यापेक्षा मानसिक स्वास्थ्य आणि आनंद अधिक महत्त्वाचा आहे, असे ती स्पष्टपणे सांगते. आता तिचे दिवस कामाच्या आनंदात आणि स्वातंत्र्यात जातात. हा बदल तिच्यासाठी केवळ आर्थिक नव्हे तर भावनिक आणि मानसिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरला आहे..व्हिडिओ व्हायरल, लोकांनी दिली प्रशंसाडॉ. नेझरीन यांच्या इंस्टाग्राम पोस्टमुळे हा व्हिडिओ लाखो लोकांपर्यंत पोहोचला. अनेकांनी या महिलेच्या धैर्याची आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली. कमेंट्समध्ये एका युजरने लिहिले, "व्वा, हे खूप छान आहे! आम्हाला तुझा अभिमान वाटतो." दुसऱ्या एकाने म्हटले, "सकारात्मक दृष्टिकोनाने काहीही साध्य करता येते." आणखी एका वापरकर्त्याने सांगितले, "स्वातंत्र्य आणि आनंद हेच आयुष्यात सर्वात महत्त्वाचे आहे."काहींनी तिच्या साध्या आणि समाधानी जीवनशैलीची स्तुती केली. "तिला फक्त एक आनंदी आयुष्य हवे होते. तिच्यासाठी खूप आनंद होतो," अशी प्रतिक्रिया आली. "जे आवडते ते करणे आणि लोक काय म्हणतील याची चिंता न करणे हाच खरा आनंद आहे," असेही अनेकांनी लिहिले..यशाची खरी व्याख्या काय?व्हिडिओच्या शेवटी या महिलेने एक महत्त्वाचा संदेश दिला. आयुष्य म्हणजे केवळ उच्च पदवी किंवा मोठी प्रसिद्धी नाही, तर आतून मिळणारा आनंद आणि समाधान महत्त्वाचे आहे. डॉ. नेझरीन यांनीही आपल्या कॅप्शनमध्ये याच भावनेला व्यक्त केले. त्यांनी म्हटले की, काही कथा अनपेक्षित ठिकाणी आणि अपरिचित लोकांकडून समोर येतात, ज्या आपल्याला जीवनाचे नवे धडे देतात. यश सर्वांसाठी एकसारखे नसते. कधीकधी शांतता निवडणे हाच सर्वात मोठा आणि धाडसी निर्णय ठरतो.