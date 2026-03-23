लोकशाही असावी तर अशी! “मत देणार नाही” म्हणणाऱ्या तरुणाला इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनींनी दिलं असं उत्तर की विरोधकही झाले फॅन! Viral Video

Giorgia Meloni Shows True Leadership: आजच्या काळात राजकारण म्हटलं की आरोप-प्रत्यारोप आणि टोकाचा विरोध डोळ्यांसमोर येतो. पण अलीकडेच सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला एक व्हिडिओ आपल्याला लोकशाहीचा एक अत्यंत सुंदर आणि 'मॅनली' धडा शिकवून जातोय. हा व्हिडिओ आहे इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी (Giorgia Meloni) यांचा..नेमकं काय घडलं?रस्त्यावरून जात असताना एका तरुणाने पंतप्रधान मेलोनींना सेल्फीसाठी थांबवलं. मेलोनींनीही हसत हसत त्याला प्रतिसाद दिला. मात्र सेल्फी घेताना तो तरुण मेलोनींना म्हणाला, "मी तुमच्या 'ब्रदर्स ऑफ इटली' पक्षाला कधीच मत देणार नाही, हे लक्षात ठेवा." .Social Media वरील प्रतिक्रियाहा व्हिडिओ आतापर्यंत २० लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी पाहिला असून मेलोनींच्या या 'कूल' स्वभावाचे लोक फॅन झाले आहेत. सोशल मीडियावर यावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही युजर्सनी याला खऱ्या नेतृत्वाचे उदाहरण म्हटले आहे. एका युजरने लिहिले की, "विरोधकांना कसे हाताळावे, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. मतभेद असले तरी सन्मानपूर्वक संवाद साधता येतो, हे मेलोनींनी दाखवून दिले." .एखाद्या देशाच्या सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीला असं जाहीरपणे ऐकवणं डेरिंगचं काम आहे; पण त्यावर मेलोनी यांनी जी प्रतिक्रिया दिली ती पाहून संपूर्ण जगभर त्यांचे फॅन नक्कीच वाढले असतील. या तरूणाने केलेल्या विधानावर त्या चिडल्या नाहीत किंवा त्यांनी त्या तरुणाकडे दुर्लक्षही केलं नाही. उलट, अत्यंत शांतपणे स्माईल करत त्या म्हणाल्या, "अरे, यात काय झालं? हीच तर लोकशाही आहे आणि हे पूर्णपणे ठीक आहे!"त्यांच्या या उत्तराने तो तरुणही भारावून गेला. त्याने आदराने त्यांना अभिवादन केलं आणि तो तिथून निघून गेला..तर दुसऱ्या व्यक्तीने म्हटले, "वाद आणि चर्चा असावी, पण त्यासोबतच एकमेकांच्या मतांचा आदरही तितकाच महत्त्वाचा आहे. राजकारण असेच असायला हवे." काही जणांनी मिश्किलपणे Donald Trump यांचा संदर्भ देत प्रतिक्रिया दिली की, "याच परिस्थितीत ट्रम्प असते, तर नेमकं काय घडलं असतं?".