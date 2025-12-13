Jagannath Puri: जगन्नाथ मंदिराच्या शिखरावर घारींचा थवा; स्थानिकांनी ओळखला धोक्याचा इशारा, 'ती' भविष्यवाणी...

Jagannath Temple: ओडिशामध्ये असलेल्या पुरी येथील जगन्नाथ धाम मंदिराच्या शिखरावर घार पक्षांचा थवा घिरट्या मारत होता. शुक्रवारची ही घटना असून व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. स्थानिक लोक या घटनेला 'भविष्य मालिका' या धर्मग्रंथांचा संदर्भ देत आहेत. धर्मग्रंथामध्ये संभाव्य धोक्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे. .ही केवळ एक नैसर्गिक घटना असल्याचं मंदिर प्रशासनाने स्पष्ट केलं आहे. मात्र नीलचक्राच्या गुढ रहस्याशी या घटनेचा संदर्भ काही स्थानिक अभ्यासक जोडत आहेत. भविष्य मालिका हा ग्रंथ १४०० च्या दशकात ओडिशातील पंचसखा यांनी भगवान जगन्नाथांच्या मार्गदर्शनाखाली लिहिला होता, अशी श्रद्धा आहे..Kolhapur City Expansion : हद्दवाढीचा तिढा कायम; उत्तर न दिल्यास महापालिकेच्या दारात ‘बोंब मारो’ आंदोलनाचा इशारा.हा ग्रंथ ताडपत्रांवर लिहिलेला आहे. त्यामध्ये भविष्यात अनपेक्षित रहस्यमयी घटनांचा उल्लेख आहे. यात कलियुगाच्या अंताबाबत आणि सत्ययुगाच्या सुरुवातीच्या संबंधाने उदाहरणे दिलेली आहेत. ग्रंथानुसार, मंदिराच्या ध्वजावर वारंवार घारींसारखे पक्षी येणे, नैसर्गिक आपत्ती किंवा युद्धासारख्या समस्यांचे संकेत असू शकतात..गरुड हा पक्षी भगवान विष्णूंचं वाहन असल्याने मंदिराच्या ध्वजाला त्याचं संरक्षण आहे. त्यामुळे इतर पक्षी मंदिराच्या शिखराजवळ येत नाहीत; अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळे घारींचं शिखरावर कळपाने येणं, धोक्याचा इशारा असल्याचं स्थानिक सांगतात..Dhurandhar Movie Location: धुरंधर चित्रपटाची लोकेशन करा एक्सप्लोर आणि बजेटमध्ये ट्रिपचा अनुभव घ्या... .असं असलं तरी काही लोक याला शुभ तर काही लोक याला अशुभ संकेत मानतात. कारण घारीला गरुडाशी नातं असलेला पवित्र पक्षी मानलं जातं.. हा पक्षी आशीर्वाद घेऊन येतो, अशीही लोकभावना आहे..मंदिर अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, मंदिराच्या शिखरावर घारींनी घिरट्या घालणं ही केवळ एक नैसर्गिक घटना आहे. याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, या थिअरीशी जोडलेल्या भविष्यवाणी, आजच्या काळात केवळ नैसर्गिक घटना ठरू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.