Jagannath Puri: जगन्नाथ मंदिराच्या शिखरावर घारींचा थवा; स्थानिकांनी ओळखला धोक्याचा इशारा, 'ती' भविष्यवाणी...

Jagannath Temple Viral Video Flock of Eagles Over Nilachakra Sparks Bhavishya Malika Prophecy Debate: भगवान जगन्नाथाच्या मंदिरावर घारींचा थवा घिरट्या घालत होता. ही घटना शुक्रवारची आहे.
Jagannath Puri dham

संतोष कानडे
Jagannath Temple: ओडिशामध्ये असलेल्या पुरी येथील जगन्नाथ धाम मंदिराच्या शिखरावर घार पक्षांचा थवा घिरट्या मारत होता. शुक्रवारची ही घटना असून व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. स्थानिक लोक या घटनेला 'भविष्य मालिका' या धर्मग्रंथांचा संदर्भ देत आहेत. धर्मग्रंथामध्ये संभाव्य धोक्याचा इशारा देण्यात आलेला आहे.

