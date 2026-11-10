Video : तीन मुलांचा पिता असलेल्या मौलानाचा विद्यार्थिनीशी विवाह; जमावाने कोर्टातच केली बेदम मारहाण VIDEO VIRAL

राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये एका न्यायालयीन संकुलाबाहेर मौलानाला संतप्त जमावाने बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. सुनावणीसाठी न्यायालयात आलेल्या मौलानाला जमावाने घेरून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत मौलानाची जमावाच्या तावडीतून सुटका केली आणि त्याला सुरक्षित स्थळी हलवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना जयसिंगपुरा खोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील 'नाई की थडी' परिसरातील एका मदरशाशी संबंधित आहे. या मदरशात शिकवणाऱ्या मौलानावर १८ वर्षीय विद्यार्थिनीला आपल्या प्रभावाखाली आणून तिच्याशी विवाह केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित मौलाना आधीच विवाहित असून त्यांना तीन मुले असल्याची माहिती समोर आली आहे. मदरशात शिकणाऱ्या इतर मुलींवरही प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. .Thane News: चोरीच्या संशयावरून विवस्त्र केलं, भररस्त्यात तरुणाला मारहाण; व्हायरल व्हिडीओनंतर ठाण्यात खळबळ.विवाहाची माहिती मिळताच कुटुंबीयांनी केली तक्रारविद्यार्थिनीच्या कुटुंबीयांना या विवाहाची माहिती मिळाल्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली. या प्रकरणामुळे स्थानिक नागरिकांमध्येही संतापाचे वातावरण निर्माण झाले. शनिवारी मोठ्या संख्येने नागरिक जयसिंगपुरा खोर पोलीस ठाण्याबाहेर जमले आणि त्यांनी निषेध व्यक्त केला. वाढता तणाव लक्षात घेऊन पोलिसांनी शांतता भंग केल्याच्या आरोपाखाली मौलानाला अटक केली..न्यायालयाबाहेर जमावाचा हल्ला; व्हिडिओ व्हायरलत्यानंतर पोलिसांनी मौलानाला सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर केले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्याची रवानगी कारागृहात करण्याचे आदेश दिले. मात्र, न्यायालयीन संकुलाबाहेर पडताच संतप्त जमावाने त्याला घेरले आणि मारहाण करण्यास सुरुवात केली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये काही लोक मौलानाला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण करताना दिसत आहेत..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. मोठ्या प्रयत्नांनंतर त्यांनी मौलानाला जमावापासून वेगळे करत सुरक्षित ठिकाणी नेले. या घटनेमुळे न्यायालय परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान, विद्यार्थिनीशी विवाह केल्याच्या आरोपांची आणि मारहाणीच्या घटनेची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.