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Video : तीन मुलांचा पिता असलेल्या मौलानाचा विद्यार्थिनीशी विवाह; जमावाने कोर्टातच केली बेदम मारहाण VIDEO VIRAL

Madrasa Marriage : न्यायालयाने कारागृहात रवानगीचे आदेश दिल्यानंतर बाहेर पडताच जमावाने घेरून हल्ला केला. पोलिसांनी हस्तक्षेप करून मौलानाला सुरक्षित स्थळी हलवले; घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Jaipur Court Maulana Assault: What Happened?

Jaipur Court Maulana Assault: What Happened?

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये एका न्यायालयीन संकुलाबाहेर मौलानाला संतप्त जमावाने बेदम मारहाण केल्याची घटना समोर आली आहे. सुनावणीसाठी न्यायालयात आलेल्या मौलानाला जमावाने घेरून लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाण्यापूर्वी पोलिसांनी हस्तक्षेप करत मौलानाची जमावाच्या तावडीतून सुटका केली आणि त्याला सुरक्षित स्थळी हलवले.

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