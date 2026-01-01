Trending News

Viral Video : पठ्ठ्याने भररस्त्यात पेट्रोल ओतून जाळली रिक्षा, पत्नी अडवत ओक्साबोक्सी रडली तरीही थांबला नाही... धक्कादायक कारण समोर

Jaipur Viral Video : ई-रिक्षा जाळण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. एका व्यक्तीने शोरूमसमोर स्वतःच्या ई-रिक्षावर पेट्रोल ओतून ती पेटवली. घटनेवेळी त्याची पत्नी रडत त्याला अडवत होती, मात्र तो थांबला नाही.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोकांना धक्का बसला आहे. व्हिडिओमध्ये एक माणूस त्याच्या ई-रिक्षावर पेट्रोल ओतून ते शोरूमसमोर पेटवताना दिसत आहे. त्याची पत्नीही तिथे आहे, ती ओक्साबोक्सी रडत आहे पण पण तो माणूस थांबण्यास नकार देत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की त्या माणसाने स्वतःच या घटनेचा व्हिडिओ बनवला आणि केले आणि ते सोशल मीडियावर अपलोड केला, जो आता खूप व्हायरल होत आहे.

Jaipur
auto
auto rikshaw
viral video

