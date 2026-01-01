Viral Video : पठ्ठ्याने भररस्त्यात पेट्रोल ओतून जाळली रिक्षा, पत्नी अडवत ओक्साबोक्सी रडली तरीही थांबला नाही... धक्कादायक कारण समोर

सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, जो पाहून लोकांना धक्का बसला आहे. व्हिडिओमध्ये एक माणूस त्याच्या ई-रिक्षावर पेट्रोल ओतून ते शोरूमसमोर पेटवताना दिसत आहे. त्याची पत्नीही तिथे आहे, ती ओक्साबोक्सी रडत आहे पण पण तो माणूस थांबण्यास नकार देत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की त्या माणसाने स्वतःच या घटनेचा व्हिडिओ बनवला आणि केले आणि ते सोशल मीडियावर अपलोड केला, जो आता खूप व्हायरल होत आहे..जेव्हा हा व्हिडिओ व्हायरल झाला तेव्हा सर्वांनाच प्रश्न पडला की त्या माणसाने स्वतःचे वाहन का पेटवले. त्यानंतर असे समोर आले आहे की ऑटो-रिक्षा चालकाने रागाच्या भरात शोरूमबाहेर त्याचे वाहन पेटवले. त्याने आरोप केला की वाहनाच्या बॅटरीमध्ये समस्या आहे. वारंवार तक्रारी करूनही, कंपनी समस्या सोडवण्यात अपयशी ठरली, ज्यामुळे त्याने ई-व्हेइकल वाहनावर पेट्रोल ओतून ते पेटवले. .रिक्षा चालकाने सांगितले की तो अनेक दिवसांपासून बिघाड झालेल्या बॅटरीबद्दल तक्रार करत होता, परंतु कोणीही ऐकत नव्हते. ऑटोचा मायलेजही कमी झाला होता. त्याने सांगितले की काही दिवसांपूर्वी, त्याने एका गाढवाला बांधूीन त्याची ई-रिक्षा सर्व्हिस सेंटरमध्ये नेली. परंतु कंपनीने कोणतीही मदत केली नाही, त्यानंतर त्याने ऑटो पेटवून दिला..Viral Video: जर तुमचे मूलंही ऑटोने शाळेत जात असेल तर वेळीच व्हा सावध, व्हायरल व्हिडिओ पाहून व्हाल थक्क.लोकांच्या संमिश्र प्रतिक्रियाव्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, कंपनीविरुद्ध लोकांचा रोष स्पष्टपणे दिसून येतो. एका यूजरने लिहिले की हे शोरूम मालकांना फक्त त्यांचे सामान विकायचे असते नंतर काही झाले तरी त्यांना देणेघेणे नसते. दुसऱ्या वापरकर्त्याने लिहिले की ऑटो पेटवणे योग्य नव्हते; ऑटो सेकंड हँड विकणे चांगले झाले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.