आईने सोडलं, कळपानं छळलं; तरीही ‘पंच कुन’ला नवं घर मिळालं, पाहा हृदयस्पर्शी Viral Video

जपानच्या इचिकावा शहरातील एका प्राणीसंग्रहालयातील छोट्या माकडाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. या माकडाची कहानी अनेकांना भावूक करते आहे. पंच कून असं या माकडाचं नाव असून त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. पंच हे माकड अवख्या सात महिन्यांचं आहे. जन्म होताच त्यांच्या आईने त्याला नाकारलं. त्यामुळे त्याला एकटं वाटू लागलं. तसेच त्याच्यात असुरक्षितेची भावना निर्माण झाली. प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांनी पंचला धीर देण्यासाठी त्याला एक खेळण्यातलं माकड दिलं. हे खेळणं त्याच्यासाठी केवळ खेळणं नाही, तर प्रेम आणि आपलेपणाचं प्रतीक आहे. .सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये पंच आपल्या ‘ओरा-मामा’ नावाच्या खेळण्याला घट्ट बिलगलेला दिसतो आहे. अनेकांनी या व्हिडिओवर “कीप गोइंग पंच” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता हळूहळू पंचचं आयुष्य बदलू लागलं. सुरुवातीला तो फक्त खेळण्याशीच चिकटून राहत होता आणि इतर माकडांपासून दूर राहत होता. मात्र कर्मचाऱ्यांनी इतर माकडांशी त्याची ओळख करून दिली..Baby Monkey Viral Video: आईने दूर केलं...माकडाच्या पिल्लानं सॉफ्ट टॉयमधून घेतला मायेचा आधार, पाहा भावनिक व्हायरल व्हिडिओ.काही दिवसांतच पंचने आता नव्या माकडांशी मैत्री करायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला तो घाबरलेला आणि संकोची दिसत होता, पण हळूहळू त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आहे. तो इतरांसोबत खेळू-धमाल करतो आहे. आता तो एकटा राहिला नाही; त्याला आता इतर माकडांची देखील साथ मिळते आहे.प्राणीसंग्रहालयातील कर्मचाऱ्यांच्या मते, पंचला पुन्हा कळपात सामावून घेणं सोपं नव्हतं. नवे चेहरे, अपरिचित वातावरण आणि माकडांच्या सामाजिक नियमांमुळे सुरुवातीला खूप काळजी घ्यावी लागली. मात्र त्याने हळूहळू भीतीवर मात करत सामाजिक नातेसंबंध प्रस्थापित केले आहेत. पंच आणि त्याच्या नव्या मित्रांचे फोटो-व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होते आहे. अनेकांनी या व्हिडीओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत..Viral Video : मुलाला रेल्वेत नोकरी मिळताच वडिलांनी केलं अविस्मरणीय काम, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल, पाहून तुमचाही ऊर भरुन येईल.'किती गोड क्षण आहे. खेळणं अजूनही तो त्याच्याशी तितक्याच प्रेमाने वागतो आहे', अशी प्रतिक्रिया एका युझरने दिली. तर 'त्याच्या छोट्या हातातलं खेळणं पाहून मन भरुन आलं', असं अन्य एकाने म्हटलं आहे. 'एकटेपणातून बाहेर पडून त्याला त्याचं कुटुंब मिळालं', काहींनी “कीप गोइंग पंच, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत' असा प्रतिक्रिया देखील दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.