Viral Video: मदरशातील ‘तंत्रिक बाबा’ बेपर्दा! महिलेसोबत अश्लील कृत्य सीसीटीव्हीत कैद, व्हिडिओ व्हायरल होताच पळाला...

Jodhpur Tantrik Baba Viral Video: Madarsa Teacher’s Scandal Exposed, Police Probe Underway | जोधपूरमधील तांत्रिक बाबावर विनयभंगाचा आरोप; सीसीटीव्ही व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर फरार. पोलिस तपास करत असून, तक्रार मिळण्याची प्रतीक्षा.
राजस्थानमधील जोधपूर शहरात एका स्वयंघोषित तांत्रिक बाबावर गंभीर आरोप लागले आहेत. या व्यक्तीवर एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेल्या एका व्हिडिओने खळबळ उडवली असून, हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर हा तथाकथित बाबा फरार झाला आहे. स्थानिकांनी या घटनेनंतर तीव्र संताप व्यक्त केला असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.

