Shocking Case : नात्यांची मर्यादा ओलांडली! सासू-जावई प्रेमात आकंठ बुडाले, कोर्टात लग्न करून दोघेही फरार, कुटुंबियांना मोठा धक्का

उत्तर प्रदेशातील कानपूर जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सासू आणि जावई एकमेकांच्या प्रेमात इतके आकंठ बुडाले की त्यांना कुटुंबियांच्या भावनांचा कोणताही विचार न करता चक्क कोर्टात जाऊन लग्न केले. त्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियावर १३ सेकंदांचा व्हिडिओ शेअर करून आपल्या लग्नाची घोषणा केली. पण कुटुंबीयांचा दबाव वाढताच हे जोडपे पळून गेले. ही घटना सध्या चर्चेचा विषय ठरली आहे; एखादी आई आपल्याच मुलीचा संसार कसे काय उद्ध्वस्त करू शकते? असा प्रश्न आता लोक सोशल मीडियावर उपस्थित करत आहेत . एका युजरने'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) वर कोर्ट मॅरेजचा व्हिडिओ शेअर करताना कलियुगात काय काय पाहावे लागणार आहे असे विधा्न केले. त्यांनी म्हटले की, अशा महिलेला 'आई' म्हणण्याचाही अधिकार नाही, कारण तिने नात्यांच्या व्याख्येलाच कलंक लावला आहे. दरम्यान, 'मुश्ताक' नावाच्या दुसऱ्या एका युजरने लिहिले की, समाज भ्रष्ट झाला आहे आणि नात्यांची पवित्रता नष्ट झाली आहे; आता कोणावर विश्वास ठेवावा हा प्रश्न पडतो, कारण कोणतेही नाते सुरक्षित वाटत नाही..सासू- जावयाच्या प्रेमप्रकरणाची चर्चा अकबरपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील या घटनेने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले असून, सासू आणि जावयाच्या प्रेमप्रकरणाची सर्वत्र चर्चा होत आहे. वृत्तानुसार, त्या तरुणाला आपल्या सासूची इतकी ओढ लागली की त्यांनी गुपचूप कोर्टात लग्न केले. लग्नाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर आल्यावर लोकांना धक्काच बसला; हे नाते समाजापासून लपवून ठेवण्याऐवजी या जोडप्याने ते जाहीर केले..Crime: धक्कादायक! ८ मुलांची आई ५ मुलं असलेल्या जावयासोबत पळाली, पती म्हणतो- १२ वर्षाआधी पण त्यांनी....जोडपे फरारलग्नाची पोस्ट व्हायरल होताच कुटुंबीय आणि स्थानिक रहिवासी हादरून गेले. जावयाने आपल्या सासूला घरातून नेल्याचे आणि त्यानंतर त्यांच्या लग्नाची बातमी समोर आली. व्हिडिओमध्ये ते आपल्या नवीन नात्यासाठी लोकांची स्वीकृती आणि आशीर्वाद मागताना दिसले. या दोघांचे बऱ्याच काळापासून प्रेमसंबंध होते आणि त्यांनी समाज व कुटुंबाची पर्वा न करता एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतला. सासू आणि जावई घरातून बेपत्ता झाल्याचे वृत्त आहे, तर त्या तरुणाची पत्नी आणि कुटुंबियांना धक्का बसला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.