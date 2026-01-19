Trending News

Viral Video : DGP चा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल; युनिफॉर्ममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह कृत्य, IPS ने सांगितले त्या क्लिपमध्ये ऑफिसच्या...

IPS officer Viral video : कर्नाटक DGP रामचंद्र राव यांचा व्हायरल व्हिडिओ झाला आहे. युनिफॉर्ममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह कृत्य केल्याचे दिसत आहे. पण हा व्हिडिओ deepfake असल्याचे IPS अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे
karnataka dgp r ramachandra rao viral video scandal ips officer deepfake uniform controversy gold smuggling son ranya rao cm siddaramaiah probe 2026

karnataka dgp r ramachandra rao viral video scandal ips officer deepfake uniform controversy gold smuggling son ranya rao cm siddaramaiah probe 2026

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

DGP R Ramachandra Rao viral video : कर्नाटक पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि नागरी हक्क अंमलबजावणी विभागाचे डीजीपी (DGP) आर. रामचंद्र राव यांचा एक खळबळजनक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते एका महिलेसोबत त्यांच्या सरकारी कार्यालयात आक्षेपार्ह स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर पोलीस दलात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या अशा वागणुकीमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Karnataka
Video
Video Clip
cctv video
DGP
IPS Officer
video viral
IPS
women harassment
(video)
viral video

Related Stories

No stories found.