Viral Video : DGP चा 'तो' व्हिडिओ व्हायरल; युनिफॉर्ममध्ये महिलेसोबत आक्षेपार्ह कृत्य, IPS ने सांगितले त्या क्लिपमध्ये ऑफिसच्या...

DGP R Ramachandra Rao viral video : कर्नाटक पोलीस दलातील वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आणि नागरी हक्क अंमलबजावणी विभागाचे डीजीपी (DGP) आर. रामचंद्र राव यांचा एक खळबळजनक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये ते एका महिलेसोबत त्यांच्या सरकारी कार्यालयात आक्षेपार्ह स्थितीत असल्याचे दिसून येत आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर पोलीस दलात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून वरिष्ठ पदावरील व्यक्तीच्या अशा वागणुकीमुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..व्हायरल झालेल्या या फुटेजमध्ये संबंधित अधिकारी आपल्या अधिकृत युनिफॉर्ममध्ये कर्तव्यावर असताना दिसत आहेत. सरकारी कार्यालयासारख्या सार्वजनिक आणि जबाबदार ठिकाणी एका महिलेशी त्यांचे वर्तन अत्यंत असभ्य आणि मर्यादा सोडून असल्याचे व्हिडिओमध्ये चित्रित झाले आहे. गुप्तपणे रेकॉर्ड केलेल्या या क्लिपमध्ये ते महिलेला मिठी मारताना दिसत असून हे कृत्य सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारे असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते..या प्रकरणाला आणखी एक गंभीर पैलू म्हणजे डीजीपी रामचंद्र राव यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी. त्यांचे सुपुत्र राण्या राव हे बंगळुरू येथील एका मोठ्या सोने तस्करी प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत. मुलाच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे आधीच चर्चेत असलेल्या रामचंद्र राव यांच्यासाठी हा वैयक्तिक व्हिडिओ समोर येणे हा मोठा धक्का मानला जात आहे. या दोन्ही प्रकरणांमुळे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नैतिकतेवर आणि त्यांच्या पदाच्या गैरवापरावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे..व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर डीजीपी रामचंद्र राव यांनी स्वतःची बाजू मांडताना सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी दावा केला आहे की, ही व्हिडिओ क्लिप पूर्णपणे मॉर्फ (बनावट) केलेली असून त्यांची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हे षडयंत्र रचले गेले आहे. त्यांच्या मते आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा खोटा व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे. मात्र या स्पष्टीकरणानंतरही लोकांमध्ये आणि विभागामध्ये संशयाचे वातावरण कायम आहे..राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धारामय्या यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून सविस्तर माहिती मागवली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे की जर तपासामध्ये हे आरोप खरे सिद्ध झाले तर संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई केली जाईल. जानेवारी २०२६ मधील या घटनेमुळे कर्नाटक गृह विभागासमोर पारदर्शक तपासाचे मोठे आव्हान उभे राहिले असून या प्रकरणातील सत्य शोधण्यासाठी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले जाण्याची शक्यता आहे..