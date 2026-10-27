अवघ्या २ वर्षांच्या चिमुकलीची तबल्यावर कमाल! १२ ताल वाजवून आणि म्हणून केला विक्रम; पाहा Video

INDIA BOOK OF RECORDS YOUNG TABLA ARTIST: पहिल्या १-२ वर्षांत लहान मुलं बोलायला, चालायला आणि नवनवीन गोष्टी शिकायला सुरुवात करतात. पण कर्नाटकातल्या एका चिमुकलीने इतक्या कमी वयात आपल्या अनोख्या कौशल्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. स्वरश्री हेगडे असं या चिमुकलीचं नाव असून, ती अवघी २ वर्षे १० महिन्यांची आहे. आणि इतक्या लहान वयात तिने तबल्यावर १ नाही, २ नाही तर संपूर्णच १२ वेगवेगळे ताल वाजवण्यासोबतच ते म्हणून दाखवले आहेत. तिच्या या कामगिरीची नोंद 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये झाली आहे. तिचा तबला वाजवतानाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..कर्नाटकातील चिमुकलीची अनोखी कामगिरीस्वरश्री हेगडे ही कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील होन्नावर येथील रहिवासी आहे. इतक्या लहान वयात तिने तबल्यावर १२ ताल वाजवण्याची आणि ते तोंडपाठ म्हणून दाखवण्याची कामगिरी केली आहे. तबला शिकण्यासाठी नियमित सराव, एकाग्रता आणि तालाची चांगली समज असणे आवश्यक असते. अनेक वर्षांच्या सरावानंतर हे कौशल्य आत्मसात करता येते. त्यामुळे स्वरश्रीची ही कामगिरी विशेष मानली जात आहे..तबल्यातील ताल म्हणजे नेमकं काय?भारतीय शास्त्रीय संगीतात तालाला विशेष महत्त्व आहे. गाणे किंवा वादन करताना ठरावीक ठेक्यांची पुनरावृत्ती म्हणजे ताल. प्रत्येक तालामध्ये ठरावीक मात्रा आणि ठेक्यांची एक रचना असते. तबल्यावर ताल वाजवताना हातांची योग्य हालचाल, लय आणि वेळेचे भान ठेवावे लागते. त्याचबरोबर तालातील बोल तोंडाने म्हणणेही महत्त्वाचे असते. त्यामुळे अवघ्या तीन वर्षांची होण्यापूर्वीच १२ ताल म्हणून दाखवणे आणि ते वाजवणे ही स्वरश्रीसाठी मोठी कामगिरी आहे..सोशल मीडियावर चिमुकलीचे कौतुकस्वरश्रीच्या तबला वादनाचा व्हिडीओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडीओ पाहून अनेकांनी तिच्या कौशल्याचे कौतुक केले आहे. एका नेटकऱ्याने उत्तर कन्नडसाठी हा अभिमानाचा क्षण असल्याचे म्हटले. तर दुसऱ्या एका युजरने चिमुकलीवर देवी सरस्वतीचा आशीर्वाद असल्याची भावना व्यक्त केली..स्वरश्रीच्या नावाचाही संगीताशी संबंध जोडत अनेकांनी तिचे कौतुक केले आहे. तिच्या या विक्रमामुळे गावासह परिसरात आनंदाचे वातावरण आहे. लहान वयात योग्य मार्गदर्शन, सराव आणि कुटुंबाचा पाठिंबा मिळाल्यास मुलांमधील कलागुण विकसित होऊ शकतात, याचे स्वरश्री हे एक उदाहरण ठरत आहे. भविष्यात ती संगीत क्षेत्रात आणखी कोणते यश मिळवते, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.