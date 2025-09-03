सणाला अंगभर साडी नेसूनही वाईट नजरेने बघतात! कपडे तोकडे घालतात म्हणणाऱ्यांनी हे एकदा बघाच; तरुणीने शेअर केला video

A woman in a saree faced harassment on a Kerala bus during Onam : ट्रेन किंवा बसमध्ये प्रवास करताना महिलांशी छेडछाडीचे प्रकार अनेकदा समोर येतात. अशावेळी बऱ्याचदा मुलींच्या कपडे घालण्याच्या पद्धतीवर बोट ठेवलं जातं. पण मुलीचे कपडे हा प्रश्न नसून पुरुषांची वाईट नजर हाच खरा मुद्दा आहे, असा आरोप एका तरुणीने केला आहे. केरळमधील एका तरुणीने सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत पुरुषांच्या वाईट मानसिकतेवर टीका केली आहे. तिचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे..नेमकं प्रकरण काय?ही तरुणी ओणम सणानिमित्त पारंपरिक पद्धतीने साडी नेसून बसने प्रवास करत होती. त्यावेळी तिच्या शेजारी बसलेल्या एका व्यक्तीने तिच्या ब्लाऊजकडे आक्षेपार्ह पद्धतीने पाहण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला तिला काय करावं हे सुचत नव्हतं. मात्र, नंतर तिने त्या व्यक्तीचा चांगलंच सुनावलं. तसेच या घटनेचा व्हिडीओदेखील बनवला..Irfan Pathan: 'चाहत्यांमध्ये वाद की पीआरचं कारस्थान?', धोनीवर हुक्का पिण्याचा आरोप करणाऱ्या Viral Video वर इरफानची पोस्ट चर्चेत.ती म्हणाली की, “हा व्हिडीओ मी शेअर करण्याचं कारण म्हणजे काही लोक नेहमी म्हणतात की मुलींचे कपडे हेच छेडछाडीच्या घटनांना कारणीभूत असतात. पण मी ओणम सणानिमित्त नीट आणि सोज्वळ पद्धतीने साडी नेसली होती. तरीही त्या व्यक्तीची माझ्याकडे बघण्याची पद्धत वाईट होती. या प्रकारामुळे मी खूप अस्वस्थ झाले आणि शेवटी बसमधून खाली उतरले.”.हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून @angel__baby0 या इन्स्टाग्राम हँडलवरून हा व्हिडीओ शेअर करण्यात आला आहे. अनेकांनी या तरुणीच्या धाडसाचं कौतुक केलं आहे, तर काहींनी सार्वजनिक ठिकाणी महिला सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. “कपडे कितीही सभ्य असले, तरी काही लोकांची मानसिकता बदलत नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका युजरने दिली आहे. तर “या तरुणीने जे धाडस दाखवलं, ते प्रत्येक मुलीने दाखवायला हवं. अशा लोकांना जाब विचारणं गरजेचं आहे.'' असं दुसऱ्या एका युजरनं म्हटलं आहे..Viral Video : बांदेकरांकडील बाप्पाच्या महाआरतीला भावी सुनेची झलक ! व्हिडीओ पाहून नेटिझन्स म्हणाले.. .दरम्यान, या घटनेनंतर सार्वजिक ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. तसेच “मुलींचे कपडे तोकडे असतात, म्हणून छेडछाड होते,” असा युक्तिवाद करणाऱ्यांना या तरुणीने आपल्या व्हिडीओद्वारे चोख प्रत्युत्तर दिलं आहे. याशिवाय प्रकरणी लवकरच पोलीस तक्रार दाखल करणार असल्याचं या तरुणीने म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.