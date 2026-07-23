Kidney Donation Case : बॉसला किडनी दिली तरीही कंपनीने नोकरीवरुन काढले, महिलेला माणुसकी जपणे पडले महागात; नेमकं काय घडलं?

माणुसकीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून २०११ मध्ये प्रसिद्ध झालेली अमेरिकेतील डेबी स्टीव्हन्स यांची कथा सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा व्हायरल झाली आहे. डेबी यांनी आपले बॉस जॅकी ब्रुसिया यांच्यासाठी स्वेच्छेने किडनी दान केली होती. मात्र, त्यानंतरच्या घटनांमुळे ही कथा केवळ परोपकाराची नव्हे, तर कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचीही चर्चा करणारी ठरली आहे. .न्यूयॉर्क पोस्टच्या वृत्तानुसार, डेबी आणि जॅकी यांची किडनी थेट जुळणारी नव्हती. तरीही डेबी मागे हटल्या नाहीत. त्यांनी ‘पेअर्ड किडनी एक्सचेंज प्रोग्राम’चा वापर करून ही प्रक्रिया पूर्ण केली. या कार्यक्रमांतर्गत डेबीची किडनी दुसऱ्या गरजू रुग्णाला दान केली गेली आणि जॅकी यांना योग्य दात्याकडून किडनी मिळाली. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि जॅकी यांचे प्राण वाचले. त्या वेळी डेबीच्या या निर्णयाचे देशभर कौतुक झाले होते. .परंतु शस्त्रक्रियेनंतर डेबीला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. वेदना, आरोग्य समस्या आणि विश्रांतीची गरज असतानाही कंपनीकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही, असा डेबीचा आरोप आहे. वैद्यकीय सल्ल्यानुसार रजा घेण्याची मागणी केल्यावर कंपनीने नाराजी व्यक्त केल्याचे त्या म्हणाल्या. मदतीसाठी स्वतःच्या आरोग्याची जोखीम घेतलेल्या कर्मचाऱ्याला कामाच्या ठिकाणी आधाराऐवजी विरोध मिळाला, ही बाब डेबीच्या दृष्टीने धक्कादायक होती..सरकारी बाबूची २७ वर्षे नोकरी; ३ टोलेजंग इमारती, २ आलिशान बंगले, १३ प्लॉट; २ कोटींची रोकड, सोने-चांदी अन् जमिनीची मोजणी बाकी.रजेच्या मुद्द्यावर तक्रार दाखल केल्यानंतर डेबीला नोकरीतून काढून टाकण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यानंतर कायदेशीर लढाई सुरू झाली. कर्मचारी हक्क, कामाच्या ठिकाणी संवेदनशीलता आणि निष्ठेची किंमत या मुद्द्यांवर मोठी चर्चा झाली. प्रकरण २०१४ मध्ये दोन्ही पक्षांमध्ये गोपनीय तडजोडीत संपुष्टात आले. तडजोडीचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. .सोशल मीडियावर हे जुने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आल्याने विविध मतप्रवाह समोर आले आहेत. एका बाजूला डेबीच्या त्यागाची प्रशंसा करणारे लोक आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला कामाच्या ठिकाणच्या वादात दोन्ही पक्ष ऐकून घेण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. ही घटना माणुसकी आणि व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांमधील समतोल साधण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.