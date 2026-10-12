Kochi Mini Cooper Accident : आईने वाढदिवसाला गिफ्ट केली ड्रीम कार, पोराने दारू पिऊन तिघांना चिरडले; म्हणाला- "पप्पा सगळं मॅनेज करतील"

केरळमधील कोची येथे रविवारी पहाटे, मद्यधुंद अवस्थेतील एका १९ वर्षीय विद्यार्थ्याने आपली भरधाव 'मिनी कूपर' कार एका स्कूटरला मागून धडकवली. या अपघातात स्कूटरवरील तिन्ही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेमुळे आणि त्यानंतर आरोपीने केलेल्या वर्तनामुळे स्थानिक नागरिक व सोशल मीडियावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे..अपघातानंतर लगेचच, जेव्हा स्थानिकांनी कार थांबवून आरोपी चालकाला बाहेर काढले, तेव्हा त्याने कोणताही पश्चात्ताप न दाखवता त्यांच्याशीच वाद घालण्यास सुरुवात केली. प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, त्या उद्धट तरुणाने ओरडून म्हटले, "रस्ते कशासाठी असतात? गाडी चालवण्यासाठीच ना? जे झाले ते झाले; माझे वडील सर्व काही मॅनेज करतील." ही कार त्याच्या वडिलांच्या नावावर नोंदणीकृत आहे..Shrirampur Accident: श्रीरामपूरमध्ये थरार! डंपरखाली चिरडली जाणार होती तरुणी, क्षणात बंपर पकडून वाचवला जीव; CCTV व्हिडीओ व्हायरल!.अजामीनपात्र कलमांतर्गत गुन्हा दाखल कोची पोलिसांनी सुहेलला ताब्यात घेऊन वैद्यकीय चाचणी केली, ज्यामध्ये तो मद्यधुंद अवस्थेत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी सुहेल साजीव याला अटक केली असून, त्याच्यावर 'सदोष मनुष्यवध या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे..आईकडून वाढदिवसाची 'ड्रीम कार' भेट आरोपीची ओळख सुहेल साजीव अशी पटली असून तो राजागिरी कॉलेजचा विद्यार्थी आहे. सुहेलची आई कोची आणि संयुक्त अरब अमिराती (दुबई/शारजाह) येथे एक प्रसिद्ध बुटीक आणि डिझाइन स्टुडिओ चालवते. सुहेलचा वाढदिवस डिसेंबरमध्ये असला तरी, गाडी मिळण्यास उशीर होईल या भीतीने तिने त्याला त्याची 'ड्रीम कार' असलेली 'मिनी कूपर' आगाऊ भेट दिली होती. या भेटीबाबत आईने केलेल्या फेसबुक पोस्टचा एक व्हिडिओही सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.