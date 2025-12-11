Shivaji Maharaj Video: उंच शरीरयष्टी, तेजस्वी डोळे अन् चालाख नजर... क्षणभर वाटेल शिवराय खरोखरच समोर उभे आहेत, फक्त एक क्लिक करा

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ऐतिहासिक छायाचित्राला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) साहाय्याने जिवंत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. सध्या हा खास व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. प्रत्येकजण या व्हिडिओवर जय शिवराय कमेंट करत आहे. नेटकऱ्यांना हा व्हिडिओ प्रचंड आवडला. शिवरायांचं खरं रुप या व्हिडिओतून दिसत आहे. .राजे खरोखरच समोर उभे आहेत?या व्हिडिओत महाराज आपल्या राजासनावरून हळूच उठतात आणि समोर उभ्या असलेल्या मावळ्यांना अभिवादन करतात. त्यांची चाल, उंच शरीरयष्टी, तेजस्वी डोळे आणि चालाख नजर असे सर्व काही इतके नैसर्गिक दिसते की, क्षणभर वाटते आपले राजे खरोखरच समोर उभे आहेत..Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.शिवराय नेमके कसे दिसत असतील?हा व्हिडिओ पाहिल्यावर अनेकांच्या मनात वर्षानुवर्षे असलेला प्रश्न सुटतो. आपले शिवराय नेमके कसे दिसत असतील? त्यांची थाटामाट, त्यांचा रुबाब, त्यांची दमदार व्यक्तिमत्ता आता डोळ्यांसमोर येते..अभिमानाची नवी लहरकृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या या छोट्या क्लिपने लाखो मराठी माणसांच्या मनात आदर आणि अभिमानाची नवी लहर निर्माण केली आहे. फक्त एका क्लिकवर छत्रपतींच्या खऱ्या स्वरूपाचे दर्शन घडते..Shivaji Maharaj Video: 352 वर्षांपूर्वी रायगड कसा होता? पहिल्यांदा जगासमोर 3D मॅपिंग! शिवरायांचा अनुभव घ्यायचा असेल तर नक्की पाहा.माणूस आपल्या राजाला डोळे भरून पाहतोयहा व्हिडिओ पाहण्यासाठी अनेकजण उत्सुकतेने पाहत आहे. कारण यात शिवरायांचे व्यक्तिमत्त्व जणू पुन्हा जिवंत झाले आहे. मराठी माणूस आपल्या राजाला डोळे भरून पाहतोय.खाली व्हिडिओ पाहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.