Tatya Tope Letter: तात्या टोपेंची सही असलेलं 1857 चं पत्र सापडलं; ऐतिहासिक क्रांतीचं गुपित झालं उघड

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळ येथील अभिलेखागारातील कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्यातून १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमराचे धगधगते पुरावे समोर आले आहेत. महान क्रांतिकारक तात्या टोपे यांनी स्वाक्षरी केलेले १६९ वर्षे जुने एक दुर्मिळ पत्र येथे सापडले आहे. या पत्रामुळे इतिहासप्रेमींमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झालीय..केंद्र सरकारच्या 'ज्ञान भारत मिशन' अंतर्गत जुन्या ऐतिहासिक कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रक्रियेदरम्यान तात्या टोपे यांचे हे पत्र सापडले. पत्राची अवस्था अत्यंत नाजूक असली तरी, त्यावर तात्या टोपे यांची स्वाक्षरी स्पष्टपणे ओळखता येते..तात्या टोपेंच्या या पत्रावर चैत्र वद्य ७, संवत १९१४ (इ.स. १८५७) ही तारीख नमूद केलेली आहे. हे पत्र तात्या टोपे यांनी विविध संस्थानांचे सुभेदार, सरदार, शिपाई आणि हवलदारांना उद्देशून लिहिले होते. पत्रातील मजकूर मराठी लिपीत (मोडी किंवा तत्कालीन मराठी) असून त्याची भाषा बुंदेली आणि हिंदी मिश्रित आहे..तात्या टोपे यांच्या या पत्राचा अर्थ लावण्यासाठी पुरातत्व संचालनालयाने भाषातज्ज्ञ सय्यद नईमुद्दीन आणि अमोल ज्ञानेश्वर महाले यांची मदत घेतली. पत्रात तात्या टोपेंनी आदेश दिला होता की, "सर्व शिपाई आणि सरदारांनी एकत्र यावे आणि आपसात विचारविनिमय करावा. ज्या गोष्टीवर सर्वांचे एकमत होईल, ती आम्हाला मान्य असेल.".हे पत्र १८५७ च्या उठावापूर्वीच्या त्या गुप्त नियोजनाचा पुरावा आहे, जेव्हा इंग्रजांविरुद्ध देशव्यापी क्रांतीची तयारी सुरू होती. मध्य प्रदेशचे पुरातत्व संचालनालय आयुक्त मदन कुमार नागरगोजे यांनी सांगितले की, "हे केवळ एक पत्र नसून इतिहासाचा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. तात्या टोपेंची स्वाक्षरी असलेले हे पत्र अत्यंत दुर्मिळ आणि अमूल्य आहे. यावरून १८५७ च्या उठावापूर्वी किती सखोल नियोजन आणि चर्चा सुरू होती, हे स्पष्ट होते.".