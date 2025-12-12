Trending News

Viral Maggi Capsule: व्हायरल मॅगी कॅप्सूल व्हिडिओ खरा का? जाणून घ्या संपूर्ण तथ्य

Viral Maggi Capsule Video: सध्या सोशल मीडियावर मॅगी कॅप्सूलच व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. हा कॅप्सूल पिवळ्या रंगाचा असून तो उकळत्या पाण्यात लगेच तयार होत आहे असा दावा केला आहे. चला तर जाणून घेऊयात या मगच सत्य काय आहे
Viral Maggi Capsule Video

Viral Maggi Capsule Video

Esakal

Monika Shinde
Updated on

Viral Maggi Capsule Video: सध्या सोशल मीडियावर मॅगी कॅप्सूलच व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेक कंटेंट क्रिएटर्सने यावर व्हिडिओ बनवले आहेत. त्यापैकी एक आदित्य सोनिचा adityasoni01 व्हिडिओ हा २३ दशलक्षाहून अधिक वेळा पहिला गेल आहे असून ३७९,४९७ हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत.

Loading content, please wait...
viral
viral memes
Maggi
Makhani Maggi
viral video
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com