Viral Maggi Capsule: व्हायरल मॅगी कॅप्सूल व्हिडिओ खरा का? जाणून घ्या संपूर्ण तथ्य

Viral Maggi Capsule Video: सध्या सोशल मीडियावर मॅगी कॅप्सूलच व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेक कंटेंट क्रिएटर्सने यावर व्हिडिओ बनवले आहेत. त्यापैकी एक आदित्य सोनिचा adityasoni01 व्हिडिओ हा २३ दशलक्षाहून अधिक वेळा पहिला गेल आहे असून ३७९,४९७ हून अधिक लाईक्स मिळाले आहेत..व्हायरल मॅगी व्हिडीओमध्ये एक लहान पिवळा कॅप्सूल दाखवले आहे. ज्यावर ब्रँडचं नाव आहे आणि तो उकळत्या पाण्यात इंस्टंट नूडल्स आणि मसाला रिलीज करत असल्याचा दावा केला जातो..इन्फ्लुएन्सरने नंतर काही वेळ नूडल्स शिजवले आणि त्याचा आस्वाद घेतला. आदित्य सोनिने या नवीन उत्पादनाचे कौतुकही केले. पण हा व्हायरल नूडल्स कॅप्सूल व्हिडीओ खोटा आहे आणि एआय (AI) वापरून तयार केला गेला आहे..कंटेंट क्रिएटरने त्याच्या कॅप्शनमध्ये सांगितले आहे. यावर मॅगी इंडियाच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटनेही व्हिडिओखाली मजेशीर शैलीत कमेंट करत इन्फ्लुएन्सर्सना म्हंटले आहे की एप्रिल फुल साजरा करू नका..याशिवाय नेटिझन्सने व्हिडिओच्या शेवटी वाकलेल्या काटा चमच्यावरून हा व्हिडिओ एआय वापरून तयार केला गेला असल्याचे लक्षात आणून दिले असे म्हणत नेटिझन्सनी कमेंट सेक्शनमध्ये आदित्य सोनिलावर टीका केली..