Viral Video: परदेशी तरुणीची शिवभक्ती ! गायले ‘ॐ नमः शिवाय भक्तीगीत, भारतीयांसह जिंकली जगभरातील लोकांची मने, व्हिडिओ व्हायरल

Maha Shivratri 2026 Viral Video: हिंदी गाण्यांची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक परदेशी लोक हिंदी बोलायला किंवा हिंदी गाणी गाणे शिकले आहेत आणि सोशल मीडियामुळे त्यांना प्रसिद्धी मिळाली आहे. अशाच एका परदेशी मुलीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकुळ घालत आहे. जो भारतीयांच्या मनात घर करत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती मुलगी भगवान शिवाला समर्पित हिंदी भक्तीमय गीत गाताना दिसत आहे. तिचा स्पष्ट उच्चार, भावनिक आवाज आणि भारतीय संस्कृतीबद्दलचा आदर याने सोशल मीडियावर यूजर्संची मने जिंकली आहेत..व्हिडिओ एका खोलीत सुरू होतो, जिथे एक परदेशी मुलगी गिटार घेऊन बसलेली दिसते. कॅमेरा तिच्या समोर असतो आणि नंतर ती गिटार वाजवण्यास सुरुवात करते आणि सर्वांना मंत्रमुग्ध करणारे गाणे गायला लागते. सहसा, जेव्हा एखादी परदेशी मुलगी हिंदी बोलण्याचा प्रयत्न करते किंवा हिंदी गाणे गाण्याचा प्रयत्न करते तेव्हा त्यांचे उच्चार फारसे स्पष्ट नसतात, परंतु या मुलीचे उच्चार अगदी स्पष्ट ऐकायला मिळतात. काही सेकंदातच तिने महादेवाला समर्पित एक भजन गायले, ज्यामुळे संपूर्ण वातावरण भक्तीमय झाले. व्हिडिओमध्ये कोणताही ढोंग नाही; फक्त साधेपणा आणि भक्ती दिसून येते, ज्यामुळे व्हिडिओ खरोखरच खास असून अनेकांची मने जिंकत आहे..हा सुंदर व्हिडिओ सोशल मीडियावर mira_elara_ नावाच्या अकाउंवरुन इंस्टावर शेअर करण्यात आला आहे. आतापर्यंत 26 हजारांहून अधिक वेळा पाहिला गेला आहे, तर 3 हजारांहून अधिक लोकांनी व्हिडिओला लाईक देखील केले आहे आणि विविध कमेंट केल्या आहेत..व्हिडिओ पाहिल्यानंतर काही लोकांनी परदेशी मुलीचे कौतुक केले, तर काहींनी म्हटले की 'महादेव हा असा देव आहे जो केवळ आपल्या हृदयातच नाही तर प्रत्येक शब्दात आहे', तर काही यूजर्स असे म्हणत आहेत की संगीत ही अशी भाषा आहे जी देशांच्या आणि भाषांच्या भिंती तोडते, म्हणजेच एकूणच, हा व्हिडिओ केवळ एक सादरीकरण नाही तर सांस्कृतिक संबंधाचे एक सुंदर उदाहरण आहे. तसेच अनेक यूजर्संनी नमस्कार आणि हार्ट इमोजी कमेंटमध्ये पोस्ट केली आहे.