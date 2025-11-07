Trending News

Mahabharat War: कसं घडलं महाभारातातील युद्ध? AI LIVE रिपोर्टींग VIRAL, ५१४२ वर्षे मागे जाल, साक्षात कृष्ण-अर्जुन सर्वांना पाहाल

Mahabharat AI War Visuals: सोशल मीडियावर सध्या महाभारताच्या कुरुक्षेत्र युद्धाचे AI च्या साहाय्याने तयार केलेला व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे.
esakal

Sandip Kapde
Updated on

Mahabharat Ai Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या महाभारताच्या कुरुक्षेत्र युद्धाचे AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केलेले व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. हे व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर ‘खुषदीप धिल्लॉन इन्सान’ या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आले आहेत. धिल्लॉन यांनी युद्धाची सुरुवात आणि त्यानंतरच्या लढाईचे टप्पे असे दोन भागांत हे व्हिडिओ तयार केले आहेत.

