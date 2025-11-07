Mahabharat War: कसं घडलं महाभारातातील युद्ध? AI LIVE रिपोर्टींग VIRAL, ५१४२ वर्षे मागे जाल, साक्षात कृष्ण-अर्जुन सर्वांना पाहाल

Mahabharat Ai Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या महाभारताच्या कुरुक्षेत्र युद्धाचे AI तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तयार केलेले व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. हे व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर ‘खुषदीप धिल्लॉन इन्सान’ या अकाउंटवरून शेअर करण्यात आले आहेत. धिल्लॉन यांनी युद्धाची सुरुवात आणि त्यानंतरच्या लढाईचे टप्पे असे दोन भागांत हे व्हिडिओ तयार केले आहेत..प्रसंगचित्रणही दाखवण्यात आलेव्हिडिओंमध्ये कौरव-पांडवांच्या सैन्यरचना, रथयुद्ध, शस्त्रांचे संघर्ष आणि प्रमुख पौराणिक पात्रांचा समावेश आहे. दृश्यांमध्ये रणभूमीवरील धूळ, घोड्यांचे आवाज आणि शंखनाद यासारखे तपशील विशेष लक्ष वेधून घेतात. काही व्हिडिओंमध्ये कृष्ण अर्जुनाला दिलेली गीता-उपदेशाची प्रसंगचित्रणही दाखवण्यात आली आहेत..Viral Video: शनिवार वाडा बांधताना कसा दिसत होता? AI व्हिडिओतून इतिहास जिवंत!.हे सर्व दृश्य AI इमेज जनरेशन आणि अॅनिमेशन मॉडेल्स च्या वापरातून तयार करण्यात आले असल्याचे निर्मात्यांनी सांगितले. धिल्लॉन यांच्या म्हणण्यानुसार, ‘‘महाभारत हे भारतीय सांस्कृतिक परंपरेचे महत्त्वाचे ग्रंथ आहे. आजच्या पिढीपर्यंत त्याचे कथानक दृश्य स्वरूपात पोहोचवण्याचा प्रयत्न होता.’’.दृश्यात्मक तपशीलांचे कौतुकहे व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर पोस्ट झाल्यानंतर अनेक नेटकऱ्यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या असून काहींनी यातील कलात्मकता आणि दृश्यात्मक तपशीलांचे कौतुक केले आहे.महाभारताच्या युद्धाची वर्णने ही मूळतः महाकाव्य स्वरूपात असून त्यातील प्रसंगांना ठोस ऐतिहासिक पुरावे नसल्याचे इतिहासकारांचे मत आहे..मात्र, डिजिटल माध्यमांमधून या कथा पुन्हा समोर येत असल्यामुळे युवा पिढीचे लक्ष भारतीय पौराणिक साहित्याकडे वेधले जात असल्याचे निरीक्षण व्यक्त करण्यात येत आहे..Taj Mahal construction Video: ताजमहालाचं बांधकाम कसं झालं? AI व्हिडिओनं केला उलगडा! हत्ती अन् 20 हजार कामगारांची झलक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.