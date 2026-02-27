Konkan Holi Festival : एकमेकांच्या अंगावर फेकली जातात जळती लाकडे, होळीला रंगते देव-दानव युद्ध ! कोकणातील 'या' गावात शेकडो वर्षांची परंपरा

देशभरात होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरी केला जातो. होळीच्या सणाच्या अनेक पंरपरा आहेत. कोकणातही हा शिमगोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जातो. रायगडमधील महाड शहरातील शिमगोत्सव (होळी) नेहमीच आगळा-वेगळा आणि रोमांचक असतो. तंत्रज्ञानाच्या या युगातही गवळआळीतील प्राचीन परंपरा आजही जिवंत आहे. होळीच्या दिवशी होळी पेटवल्यानंतर होणारे 'देव-दानव युद्ध' हे शहरातील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि साहसी खेळाची पंरपरा आजही सुरु आहे. .शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने शहरातील विविध ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम, होम-हवन आणि पारंपरिक गाण्यांनी वातावरण मंत्रमुग्ध होते. ग्रामदैवत जाकमाताच्या होमाग्निनंतर शहरभर होम लावले जातात गावरान खालुबाजा, पिपेरी आणि नगाराच्या सुरांनी सर्वत्र उत्साह पसरतो.Premium|Deccan Dynasties History: दख्खनच्या गौरवशाली इतिहासाचा आढावा: सातवाहन ते मराठा साम्राज्य.गवळआळीतील उत्सव हा खास वेगळा! होळीचे दहन झाल्यानंतर आळीतील रहिवासी दोन गटांत विभागले जातात. एक गट होळीतील प्रसाद (वस्तू रूपी ठेवलेला) घेऊन पळवतो आणि दुसऱ्या गटाला तो मिळत नाही. प्रसाद घेऊन गेलेला गट 'दानव' तर प्रसाद न मिळालेला गट 'देव' बनतो. यानंतर सुरू होते प्रतीकात्मक युद्ध! दोन्ही गट होळीतील जळत्या लाकडांच्या तुकड्यांनी (पेटत्या निखाऱ्यांनी) एकमेकांवर हल्ला करतात. शेकडो जळती लाकडे हवेतून उडतात आणि समोरच्या गटाच्या अंगावर फेकली जातात. या 'युद्धात' कोणालाही भाजणे किंवा जखम होणे याचे प्रमाण जवळपास शून्य असते – हीच या परंपरेची सर्वांत मोठी खासियत आणि इतिहास आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही प्रथा सुरक्षितपणे चालू आहे..हा अनोखा खेळाला पाहण्यासाठी संपूर्ण महाड शहरातील नागरिक गर्दी करतात. तरुणाईने ही परंपरा जशीच्या तशी जपली आहे. होळीच्या या साहसी खेळाने महाडच्या सांस्कृतिक वैभवाला नवे परिमाण दिले आहे.या परंपरेचा आनंद घेण्यासाठी दरवर्षी हजारो लोक गवळआळीत दाखल होतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.