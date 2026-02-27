Trending News

Konkan Holi Festival : एकमेकांच्या अंगावर फेकली जातात जळती लाकडे, होळीला रंगते देव-दानव युद्ध ! कोकणातील 'या' गावात शेकडो वर्षांची परंपरा

Mahad Shimga Festival : गवळआळीतील ‘देव-दानव युद्ध’ ही होळीची सर्वात रोमांचक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परंपरा आहे.होळी दहनानंतर प्रसादावरून दोन गट तयार होतात – ‘देव’ आणि ‘दानव’. दोन्ही गट जळत्या लाकडांच्या निखाऱ्यांनी प्रतीकात्मक युद्ध खेळतात.
Dev-Danav symbolic fire war tradition during Shimga Festival in Gavala Aali, Mahad, showcasing Konkan’s unique Holi celebration ritual.

Yashwant Kshirsagar
देशभरात होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरी केला जातो. होळीच्या सणाच्या अनेक पंरपरा आहेत. कोकणातही हा शिमगोत्सव मोठ्या जल्लोषात साजरा केला जातो. रायगडमधील महाड शहरातील शिमगोत्सव (होळी) नेहमीच आगळा-वेगळा आणि रोमांचक असतो. तंत्रज्ञानाच्या या युगातही गवळआळीतील प्राचीन परंपरा आजही जिवंत आहे. होळीच्या दिवशी होळी पेटवल्यानंतर होणारे 'देव-दानव युद्ध' हे शहरातील सर्वांत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि साहसी खेळाची पंरपरा आजही सुरु आहे.

