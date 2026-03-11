Monalisa Marriage: मुस्लिम तरुणासोबत लग्न केलं; पण वडिलांची भीती, घाबरलेल्या मोनालिसाची पोलिसात धाव अन्... व्हायरल गर्ल पुन्हा चर्चत

२०२५ च्या महाकुंभ मेळ्यातील एक फोटो व्हायरल झाला होता. ज्याने एका मुलीच्या हास्यासह इंटरनेटचे लक्ष वेधून घेतले होते. ही मुलगी मोनालिसा भोसले होती. मोनालिसा सध्या अभिनेत्री होण्याच्या मार्गावर आहे. तिच्या चित्रपटाचा ट्रेलर आधीच प्रदर्शित झाला आहे. तिच्या चाहत्यांमध्ये एक बातमीने खळबळ उडाली आहे. इंटरनेटवर एक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. ज्यामध्ये मोनालिसा एका तरुणासोबत दिसत आहे. ते एका मंदिरात देवाची प्रार्थना करताना दिसत आहेत. .असे म्हटले जात आहे की, व्हायरल झालेल्या कुंभमेळ्यातील मुलीचे लग्न झाले आहे. शिवाय मोनालिसाने तिच्या पतीसोबत पोलीस स्टेशनला गेली होती. ज्यामुळे सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेशातील रहिवासी मोनालिसा भोसलेने दीड वर्ष डेटिंग केल्यानंतर केरळच्या एका मंदिरात फरमान खान या केरळच्या पुरूषाशी लग्न केले. दोन्ही कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांना त्यांचे नाते मान्य नव्हते. म्हणूनच तिने तिरुअनंतपुरममधील केरळ पोलिसांकडे संरक्षणासाठी संपर्क साधला. .अमृताजींशी लग्न कसं झालं? पहिल्या भेटीची आठवण सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले...'मी तिला लॉन्ग ड्राईव्हला घेऊन गेलो आणि...'.मोनालिसा म्हणते की, तिच्या वडिलांना तिचे लग्न दुसऱ्या कोणाशी तरी करायचे होते. म्हणूनच तिने तिला आणि फरमानला संरक्षण देण्यासाठी पोलिसांकडे संपर्क साधला.मोनालिसाच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी दोन्ही पक्षांचे जबाब नोंदवले. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्यावर शारीरिक हल्ला झाला नाही आणि त्यांचा हस्तक्षेप केवळ जबरदस्तीने लग्नाच्या प्रस्तावामुळे झाला होता. पोलिसांनी अद्याप गुन्हा दाखल केलेला नाही, परंतु मोनालिसा आणि फरमान खान यांना कायदेशीर मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, त्यांच्या लग्नाचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल होत आहे..पोलिसांनी कुटुंबाला सांगितले की, मोनालिसा १८ वर्षांची असल्याने तिला कोणासोबत राहायचे हे ठरवण्याचा कायदेशीर अधिकार तिला आहे. त्यानंतर मोनालिसाचे फोटो आणि व्हिडिओ समोर आले. ज्यामध्ये फरमान तिच्या कपाळावर कुंकू लावताना आणि तिच्यावर मंगळसूत्र घालताना दिसत आहे. मोनालिसाने बुधवारी मंदिरात तिच्या प्रियकराशी लग्न केले. तिने लाल साडी घातली होती, तर वराने शर्ट आणि मुंडू घातला होता..Sonia Gore Dance Video : दहिवडीत 'झिंग झिंग झिंगाट'वर मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या पत्नी सोनिया गोरेंनी धरला ठेका; व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल.२०२५ च्या महाकुंभ मेळाव्यात मोनालिसाने बातम्या दिल्या. उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभ मेळाव्यात मोनालिसाने सोशल मीडियाचे लक्ष वेधून घेतले. नंतर सनोज मिश्रा दिग्दर्शित "द डायरी ऑफ मणिपूर" या बॉलीवूड चित्रपटात मोनालिसाची मुख्य भूमिका असल्याची बातमी समोर आली. चित्रपटांव्यतिरिक्त ती मॉडेलिंगमध्ये देखील सक्रिय आहे. बॉबी चेम्मनूर ज्वेलरीच्या ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून मोनालिसाचे केरळमध्ये आगमन देखील बातम्यांमध्ये आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.