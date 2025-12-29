Trending News

खाकी वर्दीला सलाम! दारुच्या नशेत पती गर्भवती पत्नीला नेत होता रुग्णालयात, पोलिसांनी अडवलं अन्... पाहा VIDEO

Maharashtra Police Drive Pregnant Woman : कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवतेची जपणूक करणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओ या पोलीस कर्मचाऱ्याने एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात दाखल केलं आहे.
Shubham Banubakode
Maharashtra Police Drive Pregnant Woman to Hospital After Drunk Husband : सोशल मीडियावर महाराष्ट्र पोलिसांचा एक व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत पोलीस कर्मचारी गाडी चालवत एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात ( Hospital ) नेताना दिसत आहे. या व्हिडीओची (viral video ) जोरदार चर्चा सुरु आहे. इंस्टाग्रामवर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून अनेकांनी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या या कृतीचं कौतुक केलं आहे. दरम्यान, हा व्हिडीओ महाराष्ट्रातील ( maharashtra police) कोणत्या शहरातील आहे, याबाबत अद्याप माहिती पुढे आलेली नाही.

