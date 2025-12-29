खाकी वर्दीला सलाम! दारुच्या नशेत पती गर्भवती पत्नीला नेत होता रुग्णालयात, पोलिसांनी अडवलं अन्... पाहा VIDEO

Maharashtra Police Drive Pregnant Woman to Hospital After Drunk Husband : सोशल मीडियावर महाराष्ट्र पोलिसांचा एक व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतो आहे. या व्हिडीओत पोलीस कर्मचारी गाडी चालवत एका गर्भवती महिलेला रुग्णालयात ( Hospital ) नेताना दिसत आहे. या व्हिडीओची (viral video ) जोरदार चर्चा सुरु आहे. इंस्टाग्रामवर हा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून अनेकांनी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या या कृतीचं कौतुक केलं आहे. दरम्यान, हा व्हिडीओ महाराष्ट्रातील ( maharashtra police) कोणत्या शहरातील आहे, याबाबत अद्याप माहिती पुढे आलेली नाही. .व्हिडीओत दिसतंय त्या प्रमाणे रात्री उशिरा पोलीस नाकाबंदी करताना वाहनांची तपासणी करत आहेत. यावेळी एका गाडीत गर्भवती महिला आहे. तर तिचा पती गाडी चालवतो आहे. चौकशीदरम्यान युवकाने पोलिसांना सांगितले की त्याची पत्नी गर्भवती असून तिला अचानक वेदना सुरू झाल्याने तिला रुग्णालयात घेऊन जात आहे. पण त्याचवेळी तिचा पती नशेत असल्याचे पोलिसांच्या लक्षात येते..Viral Video : शिक्षक की हैवान? दिव्यांग मुलाला पाइपने बेदम मारहाण, डोळ्यात फेकली मिरची पावडर; व्हिडिओ पाहून रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही.दरम्यान, कायद्याचे पालन करणंही महत्त्वाचं असल्याचं पोलीस सांगत त्याला आहेत. यावर पत्नीला वेदना होत असल्याचं सांगतोय. मात्र, त्यानंतर पोलीस कर्मचारी त्याला ड्रायव्हिंग सीटवरून खाली उतरवत स्वत:च्या हातात गाडीचं स्टेरिंग घेतलं. तसेच परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखत पोलीस कर्मचाऱ्याने गर्भवती महिलेला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. पोलीस कर्मचाऱ्याच्या तत्परतेमुळे महिलेला वेळेत वैद्यकीय उपचारदेखील मिळाले आहे..VIDEO : 'कायदा सर्वांसाठी समान, मग तुम्ही का मोडता? चुकीचा यू-टर्न घेतल्यावर महिलेने भरचौकात पोलिसांनाच सुनावलं; प्रकरण गेलं थेट ठाण्यात....दरम्यान, कायद्याची अंमलबजावणी करताना मानवतेची जपणूक करणाऱ्या या पोलीस अधिकाऱ्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. वर्दीला सलाम, अशी कमेंट एका युजरने केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.