Viral News : क्रूरतेचा कळस! आधी सपासप वार केले मग प्रियकराचं गुप्तांगच कापलं, प्रेयसीचं 'या'मुळे धक्कादायक कृत्य

मलेशियातून एका महिलेने केलेल्या क्रूरतेचा कळस गाठल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ३४ वर्षीय बांगलादेशी महिलेला तिच्या प्रियकराचे गुप्तांग कापल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. जोहरच्या गेलांग पटह भागात घडलेल्या या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली आहे..एका वृत्तवाहिनीच्या वृत्तानंतर ही घटना ८ ऑक्टोबर रोजी घडली. प्रेयसीला वचन देऊनही पत्नीला घटस्फोट देण्यास नकार दिल्याने महिलेने आणि तिच्या प्रियकरामध्ये भांडण झाले. तिचा प्रियकर विवाहित असून त्याने अद्याप घटस्फोट घेतलेला नाही हे कळताच महिला प्रचंड संतापली. दोघांमध्ये कडक्याचे भांडण झाले, वाद इतका टोकाला गेला की, महिलेने त्याच्यावर चाकूने सपासप वार केले..स्थानिक पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, वादाच्या वेळी महिलेने २९ सेंटीमीटर लांबीचा चाकू बाहेर काढला आणि प्रियकरावर हल्ला करू लागली. तिने त्याच्यावर अनेक वेळा वार केले, ज्यामुळे ३३ वर्षीय पुरूषाचे गुप्तांग पूर्णपणे कापले गेले.या हल्ल्यात प्रियकराच्या हातालाही गंभीर दुखापत झाली. .वृत्तानुसार,जखमी प्रियकराला स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे आणि त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. घटना घडल्यानंतर सुमारे दोन तासांनंतर महिलेला अटक करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.तिच्याविरूद्ध शस्त्राने गंभीर शारीरिक इजा केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये २० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते..FAQsप्रश्न 1: ही घटना नेमकी कुठे घडली? ➡️ ही घटना मलेशियातील जोहर राज्यातील गेलांग पटह भागात घडली.प्रश्न 2: महिलेने हल्ला का केला? ➡️ कारण प्रियकराने पत्नीला घटस्फोट देण्याचे वचन पाळले नाही, त्यामुळे वाद विकोपाला गेला.प्रश्न 3: हल्ल्यात काय झाले?( ➡️ महिलेने चाकूने वार करून प्रियकराचे गुप्तांग कापले आणि त्याच्या हातालाही इजा झाली.प्रश्न 4: जखमी व्यक्तीची स्थिती कशी आहे? ➡️ तो रुग्णालयात उपचार घेत आहे आणि सध्या स्थिर अवस्थेत आहे.प्रश्न 5: पोलिसांनी काय कारवाई केली? ➡️ पोलिसांनी आरोपी महिलेला दोन तासांत अटक केली आणि तिच्यावर गंभीर शारीरिक इजा प्रकरण दाखल केले.प्रश्न 6: या गुन्ह्यासाठी किती शिक्षा होऊ शकते? ➡️ तिला दोषी ठरल्यास २० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.