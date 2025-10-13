Trending News

Viral News : क्रूरतेचा कळस! आधी सपासप वार केले मग प्रियकराचं गुप्तांगच कापलं, प्रेयसीचं 'या'मुळे धक्कादायक कृत्य

Girlfriend Attack on Boyfriend : या हल्ल्यात प्रियकराचे गुप्तांग पूर्णपणे कापले गेले आणि हाताला गंभीर दुखापत झाली. जखमी पुरुषाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत.
Police escorting the accused Bangladeshi woman in Johor, Malaysia, after she attacked her boyfriend and cut off his private parts with a knife.

सकाळ डिजिटल टीम
मलेशियातून एका महिलेने केलेल्या क्रूरतेचा कळस गाठल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका ३४ वर्षीय बांगलादेशी महिलेला तिच्या प्रियकराचे गुप्तांग कापल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली आहे. जोहरच्या गेलांग पटह भागात घडलेल्या या घटनेने देशभरात खळबळ उडाली आहे.

