Viral Video: ५ मजल्यांवरून थेट खाली! मालेगाव महापालिकेच्या लिफ्टमध्ये अडकले जीव… थरारक क्षण! व्हिडिओ व्हायरल

मालेगाव महानगरपालिकेत नुकत्याच झालेल्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीनंतर एक धक्कादायक घटना घडली. निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर लगेचच पालिकेच्या इमारतीतील लिफ्ट ओव्हरलोड होऊन खाली कोसळली. या अपघातात सुदैवाने कोणालाही जीवितहानी झाली नाही, तरीही या घटनेने सर्वत्र हादरा बसला आहे. या दुर्घटनेत नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांसह पत्रकार आणि इतर काही जण अडकले होते, ज्यामुळे एका क्षणात उत्साहाचे वातावरण भीतीच्या सावटाखाली आले..मुख्य इमारतीत ही दुर्घटना घडलीमालेगाव महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत ही दुर्घटना घडली. महापौर आणि उपमहापौरांच्या निवडणुकीनंतर सर्व सदस्यांनी नव्या पदाधिकाऱ्यांना अभिनंदन आणि शुभेच्छा देण्यासाठी गर्दी केली होती. यावेळी इस्लाम पार्टीचे संस्थापक आणि माजी आमदार असिफ शेख यांच्यासह त्यांचे काही नगरसेवक आणि माध्यम प्रतिनिधी उपस्थित होते..निवडणुकीच्या निकालानंतर हे सर्वजण शुभेच्छा देऊन परतण्यासाठी इमारतीच्या वरच्या मजल्यावरून खाली येण्यास निघाले. सहाव्या मजल्यावरून ते लिफ्टमध्ये चढले, पण लिफ्टची क्षमता लक्षात न बघता एकाच वेळी १५ ते १६ जण आत शिरले. लिफ्टची अधिकृत क्षमता केवळ आठ व्यक्तींची होती.लिफ्ट पाचव्या मजल्यावरून निघाली आणि थेट खाली कोसळली. या प्रक्रियेत धाडधाड असा आवाज झाला, ज्यामुळे इमारतीतील इतर कर्मचारी आणि उपस्थित लोक धावत आले. लिफ्ट दुसऱ्या मजल्यावर अडकली, ज्यामुळे आत असलेल्या व्यक्तींचा श्वास गुदमरू लागला. अपघाताच्या वेळी लिफ्टमध्ये असलेल्या सर्वांना भीतीचा सामना करावा लागला, पण सुदैवाने कोणालाही गंभीर जखम झाली नाही..महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने मदतकार्य सुरू केले. तळमजल्यावरील सुरक्षा दरवाजा तोडून त्यांनी आत अडकलेल्या लोकांना एकेक करून बाहेर काढले. या मदतकार्यात कर्मचाऱ्यांची तत्परता आणि शांतता यामुळे सर्वजण सुरक्षित राहिले.