Man Kissing Cobra Video : भयानक!!! बहाद्दरानं चक्क ‘कोबरा’लाच केला ‘Lip lock Kiss’ ; थरारक व्हिडिओ व्हायरल

Man Kisses Cobra Video Viral : सध्या सोशल मीडियावर एक भयानक व्हिडिओ तुफान धुमाकूळ घालत आहे. एका व्यक्तीने चक्के कोबरा सर्वात विषारी सापाला लिपलॉक किस केल्याचे समोर आले आहे. हा व्हिडिओ बघणाऱ्यांच्या अंगावर अक्षरशा काटा उभा राहतो, तर काहीजण तर तो व्हिडिओ पाहण्याचही धाडस करू शकत नाहीत. मात्र, त्या बहाद्दराने चक्क कोबरालाच तोंडात पकडल्याचं त्या व्हिडिओत दिसत आहे.
या व्हिडिओतील व्यक्ती हा तास वृद्ध आहे पण तरीही त्याने केलेल्या या भयानक कृतीने भल्याभल्याना धक्का बसला आहे. काहींच्या मते या माणसाला मृत्यूवर प्रेम झालंय, तर काहींनी त्याला आत्महत्येचा प्रयत्न म्हटलं. एवढच नाहीतर काहीजण या व्यक्तील थेट वेडा म्हणून घोषित करून मोकळे झाले आहेत.
मात्र काहीजरी असलं तरी त्याने ज्या पद्धतीने जराही न घाबरता, अगदी शांतपणे कोबराला किस केले, ते दृश्य प्रत्यक्ष बघणाऱ्यांचा अक्षरशा थरकाप उडाला. ज्यावेळी तो व्यक्ती कोबरावजळ जात होता तेव्हाच आता मृत्यूच्या जवळ जातोय असं पाहणाऱ्या वाटत होतं.
पण प्रत्यक्षात तर तो केवळ त्या कोबरा जवळ फक्त गेलाच नाहीतर, त्याने थेट शांतपणे त्याच्याजवळ बसून त्याला कीस केलं. डोळ्यावर विश्वास बसणार नाही पण हे दृश्य खरं होतं. अनेकांनी या भयंकर घटनेचा व्हिडिओ केला आहे.
