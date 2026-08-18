बापरे! बघता-बघता धाडकन कोसळली पाण्याची टाकी, सोशल मीडियावर Video Viral

सोशल मीडियावर नेहमीच काहीतरी विषय व्हायरल होत असतो. सध्या पाण्याची टाकी कोसळतानाचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये काही सेकंदांतच रस्त्याच्या कडेला असलेली मोठी पाण्याची टाकी अचानक एका बाजूला झुकून पाहता पाहता जमिनीवर कोसळताना दिसत आहे. टाकी कोसळताच परिसरात धुळीचे मोठे लोट पसरले; मात्र, सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याचं समोर आलेल नाही..व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसत आहे की, रस्त्याच्या कडेला एक मोठी पाण्याची टाकी उभी आहे. अचानक ही टाकी एका बाजूला झुकू लागते. काही क्षणांतच ती भराभर कोसळून जमिनीवर पडते. यावेळी आजूबाजूला काही लोकही दिसत आहेत. एक व्यक्ती दुचाकीवर बसलेली दिसते, तर काही जण रस्त्याच्या कडेला उभे आहेत. टाकी अचानक कोसळताच लोक घाबरून मागे सरकतात..टाकी कोसळल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूळ पसरते. ही घटना इतकी अचानक घडते की, काही क्षणांसाठी नेमकं काय झालं हेच लोकांना समजत नाही. सुदैवाने टाकीच्या अगदी जवळ कोणी नसल्याने मोठा अपघात टळला.पाण्याची टाकी कोसळण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. टाकी जुनी झाल्यामुळे तिची रचना कमकुवत होणे, बांधकामात काही त्रुटी असणे, टाकीची योग्य देखभाल न होणे किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त पाणी भरले जाणे यामुळेही धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच जोरदार वारा किंवा खराब हवामानामुळेही अशा संरचनांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते..या घटनेमुळे जुन्या आणि खराब झालेल्या पाण्याच्या टाक्यांची वेळोवेळी तपासणी करणे किती महत्त्वाचे आहे, हे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. टाकीची अवस्था धोकादायक वाटत असल्यास वेळीच दुरुस्ती किंवा ती हटवण्याची गरज आहे. कारण एखादी टाकी अचानक कोसळल्यास मोठी जीवितहानी होऊ शकते..दरम्यान, पाण्याची टाकी कोसळतानाचा हा व्हिडीओ फेसबुकवर शेअर करण्यात आला असून तो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडीओ पाहून अनेकांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका यूजरने, टाकी काही सेकंद आधी कोसळली असती तर मोठा अपघात झाला असता, अशी प्रतिक्रिया दिली. तर दुसऱ्या यूजरने टाकी इतकी खराब झाली होती तर ती आधीच हटवायला हवी होती, असे म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.