वर्षाला ४० लाख कमावतो, BMW मध्ये फिरतो... पण रात्री झोप लागत नाही; मग खरा श्रीमंत कोण? डॉक्टरांचा Video Viral

एका डॉक्टरांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी भरघोस उत्पन्न असलेल्या एका व्यक्तीचे उदाहरण देत आजच्या काळातील ‘आधुनिक गरिबी’वर भाष्य केले आहे. भरपूर पैसा असूनही मानसिक समाधान आणि मनःशांती नसल्याचे वास्तव मांडत त्यांनी खरा श्रीमंत कोण, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे..मध्यमवर्गीय व्यावसायिकांची व्यथाडॉ. सनी गर्ग यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये एका ३४ वर्षीय व्यक्तीची गोष्ट सांगितली. गुरुग्राममध्ये २ बीएचके फ्लॅटमध्ये राहणारा, BMW गाडी चालवणारा आणि वर्षाला ४० लाख रुपये कमावणारा हा तरुण स्वतःला अत्यंत गरीब समजतो.डॉ. गर्ग यांच्या मते, रुग्णालयात आलेल्या या व्यक्तीने अत्यंत हताश स्वरात सांगितले की त्याला रात्री झोप येत नाही आणि तो स्वतःला गरीब असल्यासारखे वाटते. डॉक्टरांनी त्याची थट्टा केली नाही, कारण ही केवळ एका व्यक्तीची समस्या नसून आज अनेक मध्यमवर्गीय आणि व्यावसायिक भारतीयांना भेडसावणारी वस्तुस्थिती आहे..आकडेवारीनुसार हा व्यक्ती भारतातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या लोकांपैकी एक आहे. तरीही तो स्वतःला गरीब समजतो. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे बदललेला संदर्भबिंदू. पूर्वी तो आपल्या गावातील सामान्य नोकरी करणाऱ्या लोकांशी स्वतःची तुलना करत होता. मात्र आता तो लिंक्डइनवर दिसणाऱ्या अशा २८ वर्षीय तरुणांशी स्वतःची तुलना करतो, ज्यांनी स्टार्टअप विकून ८० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे.डॉ. गर्ग यांनी स्पष्ट केले की, जीवनशैलीतील सतत वाढणाऱ्या अपेक्षा आणि बदलत्या महत्त्वाकांक्षा यामुळे व्यक्तीची स्वतःबद्दलची धारणा बदलते. उत्पन्न वाढले तरी अपेक्षा त्याहून अधिक वेगाने वाढतात आणि समाधानाची दरी अधिकच रुंदावत जाते..Video: भारतीय रेल्वे पाहून ब्रिटिश कुटुंब थक्क! वंदे भारतच्या स्वच्छता अन् सुविधांनी जिंकले मन, व्हिडिओला 45 लाखांहून अधिक व्ह्यूज.तीन प्रश्नांनी उघड केली खरी समस्याया व्यक्तीला डॉक्टरांनी तीन महत्त्वाचे प्रश्न विचारले. पहिला प्रश्न होता, "गेल्या वर्षभरात ‘मी जसा आहे तसा पूर्ण आहे’ असे तुम्हाला किती वेळा वाटले?" त्याचे उत्तर होते "कधीच नाही."दुसरा प्रश्न होता, "तुम्ही हा सर्व पैसा नेमका कोणासाठी कमावत आहात?" यावरही त्याच्याकडे ठोस उत्तर नव्हते. इतर लोक पुढे जात असल्यामुळे त्यांच्या बरोबरीने राहण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्याने सांगितले.तिसरा प्रश्न होता, "पैशाशी कोणताही संबंध नसलेली, केवळ आनंदासाठी केलेली एखादी गोष्ट सांगा." यावरही त्याच्याकडे उत्तर नव्हते..या उत्तरांवरून डॉ. गर्ग यांनी निष्कर्ष काढला की, ही व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत असली तरी अर्थपूर्ण आयुष्य, मानवी नातेसंबंध आणि मनःशांती यांच्या बाबतीत गरीब होती. पैसा हेच यशाचे आणि आनंदाचे एकमेव मापदंड बनले की माणूस हळूहळू यंत्रासारखा जगू लागतो आणि खरे जगणे मागे पडते, असे त्यांनी म्हटले.स्वतःला वारंवार तपासाडॉ. गर्ग यांनी सर्वांना सल्ला दिला की, दर सहा महिन्यांनी स्वतःला हे तीन प्रश्न नक्की विचारावेत. पैशांच्या समस्या सोडवणे तुलनेने सोपे असते; मात्र स्वतःची ओळख, जीवनाचा उद्देश आणि अंतर्मनातील समाधान यांचा शोध घेणे अधिक कठीण असते. त्यांच्या मते, सुमारे ९० टक्के लोक या दोन गोष्टींची गल्लत करतात..Hidden Village: इतिहास बाहेर आला! महाराष्ट्रात 74 वर्षांपासून पाण्याखाली दडलेलं गाव अचानक समोर; पर्यटकांची झुंबड, Viral Video....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.