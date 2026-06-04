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वर्षाला ४० लाख कमावतो, BMW मध्ये फिरतो... पण रात्री झोप लागत नाही; मग खरा श्रीमंत कोण? डॉक्टरांचा Video Viral

Why a ₹40 Lakh Earner Still Feels Poor: The Psychology Behind Modern Poverty : BMW, कोटींचे उत्पन्न आणि तरीही ‘गरीबी’ची भावना; डॉक्टरांच्या व्हिडिओतून आधुनिक गरिबी, अपेक्षा आणि मनःशांतीचा खरा प्रश्न उघड
Earns ₹40 Lakh a Year, Drives a BMW, So Why Does He Still Feel Poor?

Earns ₹40 Lakh a Year, Drives a BMW, So Why Does He Still Feel Poor?

esakal

Sandip Kapde
Updated on

एका डॉक्टरांनी शेअर केलेल्या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा रंगली आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी भरघोस उत्पन्न असलेल्या एका व्यक्तीचे उदाहरण देत आजच्या काळातील ‘आधुनिक गरिबी’वर भाष्य केले आहे. भरपूर पैसा असूनही मानसिक समाधान आणि मनःशांती नसल्याचे वास्तव मांडत त्यांनी खरा श्रीमंत कोण, हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

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