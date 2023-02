Modi Viral Video : चायवाला नाही तर चाटवाला! मोदी विकतात पाणीपुरी? व्हिडीओ पहाच

By

Modi Viral Video : सोशल मीडियावर अनेक व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. काही मजेशीर असतात तर काही थक्क करणारे व्हिडीओ असतात. अशातच सध्या एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये नरेंद्र मोदी पाणीपुरी विकताना दिसताहेत.

तुम्हाला वाटेल देशाचे पतंप्रधान पाणी पुरी कसे काय विकताहेत? मात्र जेव्हा तुम्ही हा व्हिडीओ पाहाल तेव्हा तुम्हीही थक्क व्हाल. आज आपण या व्हिडीओ मागील स्टोरी जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Modi Viral Video a man look like pm narendra modi buy panipuri at Anand Gujarat)

व्हायरल व्हिडीओमध्ये आपल्याला सुरवातीला नरेंद्र मोदी पाणी पुरी विकत आहेत, असं वाटतं मात्र नंतर आपल्याला असं लक्षात येईल की हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाही तर त्यांच्या सारखे दिसणारे गृहस्थ आहे. यांचा लूक हूबेहूब नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा आहे त्यामुळे ते विशेष चर्चेत आहे.

कोण आहेत हे गृहस्थ?

मोदींसारखे दिसणाऱ्या या गृहस्थाचं नाव अनिलभाई ठक्कर आहे. त्यांच्या शॉपचं नाव तुलसी पाणीपूरी असून गुजरातच्या वल्लभ विद्यानगर, आनंद येथे ते पाणी पुरी विकतात. अनिलभाई ठक्कर वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून पाणीपूरीचा व्यवसाय करतात.

त्यांचा गेटअप आणि साइड फेस मोदींसारखा असतो म्हणतो, म्हणून लोक त्यांना मोदी म्हणून हाक मारतात. अनिलभाई म्हणतात, मोदी हे चहावाले होते तर मी पाणीपुरीवाला आहे. ते पाच पदार्थांचा व्यवसाय करतात त्यात पाणीपूरी, भेलपूरी, शेवपूरी, दहीपूरी आणि बास्केट चाटचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे अनिलभाई पाणीपूरी सर्व्ह करताना पाणी वेगळ्या कपमध्ये देतात. त्यांच्यामते लोकांनी पाणीपूरीचा आस्वाद घेणे तितकेच गरजेचे आहे.