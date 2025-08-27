Video : चुकीचं काम करताना पोलिसांना सापडली; भिऊन महिलेने फाडले स्वतःचेचं कपडे, अश्लीलतेची हद्द पार करणारा व्हिडिओ व्हायरल

एक व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल होतोयएक महिला अवैध दारू विक्री करताना सापडलीपण जेव्हा ती पकडली गेली तिने स्वतःचे कपडे फाडले.Mohali Woman Video : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. मोहालीतील लखनौर गावात घडलेल्या या घटनेने पोलिसांसह सर्वांनाच हैराण केलं. बेकायदेशीर दारू विक्रीच्या आरोपाखाली एका महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, पण तिने पकडलं जाण्यापूर्वी स्वतःचाच ड्रेस फाडून गोंधळ घातला. हा धक्कादायक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..ही घटना गुप्त माहितीच्या आधारे एक्साईज पथकाने टाकलेल्या छाप्यावेळी घडली. गुडी नावाच्या या महिलेकडे चंदीगडहून आणलेली दारूची पिशवी आढळली. ती बेकायदेशीररित्या दारू विकत असल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी तिला पकडण्याचा प्रयत्न केला असता ती पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होती. शेवटी महिला पोलिसांच्या मदतीने तिला अटक करण्यात आली. तिच्यावर बेकायदेशीर दारू बाळगल्याचा गुन्हा दाखल झाला असून दारू जप्त करण्यात आली आहे..Panipuri Video : या बाईला आवरा कुणीतरी! चक्क काटा चमच्याने खाल्ली पाणीपुरी; दुसऱ्यांनाही शिकवलं, व्हिडिओ पाहून तुमचंही डोकं फिरेल.हा व्हिडीओ @brut.india या इन्स्टाग्राम अकाउंटवरून शेअर झाला असून, त्याला ३.२ मिलियनहून अधिक व्ह्युज मिळाले आहेत. व्हिडीओसोबत दिलेल्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे, “पोलिसांच्या छाप्यात बेकायदेशीर दारू विकणाऱ्या महिलेला पकडण्यात आलं.” या घटनेने सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे..Video : हे फक्त पाकिस्तानमध्येच शक्य आहे! चालत्या ट्रेनवर हल्ला करून हिसकावला मोबाईल, धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.काही युजर्सनी सहानुभूती दर्शवताना तिच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले, तर काहींनी तिच्या कृत्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं. एका युजरने लिहिलं, “तिला असं करून काय मिळणार होतं?” तर दुसऱ्याने टिप्पणी केली, “कदाचित ती कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हे करत असावी.”या घटनेने बेकायदेशीर दारू विक्रीच्या समस्येवर पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. पोलिसांनी कठोर कारवाईचं आश्वासन दिलं असून, अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पावलं उचलली जातील, असं सांगितलं आहे..FAQsWhat happened in the viral video from Mohali?व्हायरल व्हिडीओमध्ये मोहालीत काय घडलं?मोहालीतील लखनौर गावात एका महिलेने बेकायदेशीर दारू विक्री केल्याप्रकरणी पोलिसांनी तिला पकडलं, तेव्हा तिने स्वतःचाच ड्रेस फाडून गोंधळ घातला.Why was the woman arrested in Mohali?मोहालीत त्या महिलेला का अटक करण्यात आली?ती चंदीगडहून आणलेली दारू बेकायदेशीरपणे विकत होती, त्यामुळे तिला अटक करण्यात आली.Where was the viral video shared?व्हायरल व्हिडीओ कुठे शेअर झाला?हा व्हिडीओ @brut.india या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर झाला आणि त्याला ३.२ मिलियनहून अधिक व्ह्युज मिळाले.What was the public reaction to the video?व्हिडीओला लोकांच्या काय प्रतिक्रिया होत्या?काहींनी सहानुभूती दर्शवली, तर काहींनी तिच्या कृत्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं; युजर्सनी तिच्या कुटुंबाच्या परिस्थितीवरही प्रश्न उपस्थित केले.What actions were taken by the police after the incident?घटनेनंतर पोलिसांनी काय कारवाई केली?पोलिसांनी महिलेवर बेकायदेशीर दारू बाळगल्याचा गुन्हा दाखल केला आणि दारू जप्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.