Video : चुकीचं काम करताना पोलिसांना सापडली; भिऊन महिलेने फाडले स्वतःचेचं कपडे, अश्लीलतेची हद्द पार करणारा व्हिडिओ व्हायरल

Viral Video Mohali Woman Selling Illegal Liquor Tearing Clothes scene : मोहालीत बेकायदेशीर दारू विक्रीप्रकरणी एका महिलेला पोलिसांनी अटक केली पण तिने स्वतःचाच ड्रेस फाडून गोंधळ घातला. हा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
Woman Arrested for Illegal Liquor Sale in Mohali Creates Scene by Tearing Clothes
Mohali Woman Video : सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडीओ तुफान व्हायरल होत आहे ज्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे. मोहालीतील लखनौर गावात घडलेल्या या घटनेने पोलिसांसह सर्वांनाच हैराण केलं. बेकायदेशीर दारू विक्रीच्या आरोपाखाली एका महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं, पण तिने पकडलं जाण्यापूर्वी स्वतःचाच ड्रेस फाडून गोंधळ घातला. हा धक्कादायक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

